Egan Bernal ya tiene sus metas para el 2022

El campeón del Giro de Italia 2021, el colombiano Egan Bernal, dejó atrás la presente temporada y ya mira hacia el 2022.

Bernal, en sus redes sociales, subió varias imágenes en las que se ve realizando trabajos en un velódromo, en busca de mejorar su habilidad.



Es claro que su temporada acabó. Su última carrera fue la Vuelta a España, en la que terminó en la sexta casilla de la general, a 13 min 27 s del campeón, el esloveno Primoz Roglic.



¿El Tour de Francia está en sus planes?



En días pasados, se especuló con su salida del equipo Ineos, pero el mismo manager general, Dave Brailsford, salió al paso de los comentarios y confirmó que el zipaquireño tiene contrato por dos años más y que lo cumplirá.



“No tengo el hábito de comentar sobre especulaciones de los medios, pero, contrariamente a los informes de la prensa italiana de la noche a la mañana, solo quería hacerles saber a todos que no tengo ninguna intención de alejarme del equipo”, le aseguró a la página www.cyclingnews.com.



Por esas mismas fechas y cuando desde Italia se decía que tenía problemas en la escuadra, su representante, Giuseppe Acquadro, informó que estaba contento en Ineos y que estaba preparando el Tour de Francia del 2022.



​



“Egan tiene un contrato de dos años con Ineos Grenadiers y está feliz en el equipo. Ya se está enfocando en el Tour de Francia del próximo año y no sé de dónde viene esta historia”, aseguró Acquadro.



Y agregó: “Todavía le quedan dos años de contrato, no sé qué puede pasar porque es mucho tiempo y no puedo predecir el futuro, pero está muy feliz en el equipo”.

Acquadro enfatizó que en el grupo no había problemas y que Bernal está a gusto con sus compañeros.



“Está contento con su equipo y sus compañeros. Ya tiene una muy buena relación con Adam Yates luego de la Vuelta a España. Lleva allí tres o cuatro años y está asentado. Está feliz”, declaró.

Sus objetivos

Por lo que dice su representante, Bernal irá al Tour, carrera que ganó en el 2019, pero la verdad es que en el Ineos no han dado pistas sobre los caminos que tendrán cada uno de los ciclistas que lo integran y mucho menos lo que irán a correr sus líderes, cuando se habla de las carreras grandes.



Egan, este año, estuvo en el Giro; lo ganó, con dos triunfos de etapa, de paso. Y aunque en el primer trimestre de esta temporada se alcanzó a decir que podía ir al Tour, pues, eso no sucedió.



El otro tema es que no se conocen los recorridos de las carreras más importantes. Es cierto que los organizadores ya tienen marcado el trayecto, están ultimando detalles, pero los trazados no se han dado a conocer oficialmente.



Ya probó el Tour, se estrenó de la mejor manera este año en el Giro y cumplió su tarea en la Vuelta, y es temprano para ir señalando a dónde irá en el 2022, pero en Ineos no pierden el tiempo.



El mundo del ciclismo espera con ansias que Bernal se enfrente a Roglic y a Tadej Pogacar en el Tour; al menos eso se ha palpado en el público, en los aficionados, y algún día ese sueño se hará realidad, aunque nada está dicho sobre si ese acontecimiento será en el 2022.



Toda esta novela indica que Bernal y sus técnicos ya están enfocados en lo que será el próximo año.



Después de lo del Giro no fue fácil para él. Luego de confirmar que dio positivo al covid-19, Bernal se recuperó, se tomó unos días de descanso.



Llegó a la Vuelta como el principal rival de Roglic, pero no respondió, nunca, durante las tres semanas, estuvo a la altura del triple campeón de la competencia.



Lo dijo al final de la carrera, poco tuvo la oportunidad de preparar su periplo por España, y eso le costó, pues no se vio en su mejor forma y cedió terreno frente a Roglic, Enric Mas y Jack Haig, quienes conformaron el podio.



Lo bueno es que ya labora en lo que será un 2022 en el que quiere consolidarse como uno de los mejores ciclistas del mundo y con grandes objetivos.



