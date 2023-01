"Dolores en la rodilla izquierda" han sido la causa de la retirada del colombiano

Egan Bernal (Ineos) en el km 18 de la sexta etapa de la Vuelta a San Juan, según confirmó el equipo.

"Egan Bernal se ha retirado a regañadientes de la Vuelta a San Juan debido a los dolores en la rodilla izquierda sufridos en la caída en la que se vio envuelto en la primera etapa de la carrera", explica en un comunicado el Ineos Grenadiers.



Este domingo, cuando la competencia tendrá su última jornada y en la que el colombiano Miguel Ángel López está cerca de ganar, Bernal escribió un mensaje de tranquilidad en sus redes sociales.

El mensaje



"Mi gente, aún yendo 4 en la Clasificación General de Vuelta a San Juan. Debido a un dolor de rodilla que arrastraba desde la caída masiva que hubo la primera etapa, ayer junto con mi equipo decidimos no seguir en carrera", escribió.



Bernal abandonó en San Juan, cuando era cuarto en la clasificación general, muy cerca de López.



El corredoo del equipo Ineos, quiemn el 24 de enero del 2022 se accidentó, comenzaba con pies derecho el 2023, pero ekl dolor en la rodilla no lo dejó.



"Pensamos que la forma es buena y por mi parte súper tranquilo de lo que he logrado para ser enero y claro… Emocionado porque la temporada es larga", sentenció.



Bernal vendrá a Colombia y preparará su participación en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo.

