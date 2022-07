Egan Bernal está en España. Adelanta un campamento de entrenamiento en Andorra, al lado de algunos compañeros del equipo Ineos.

El ciclista colombiano sigue su recuperación en el viejo Continente, luego del fuerte accidente que casi le cuesta la vida el pasado 24 de enero, cuando se estrelló contra un bus.



Bernal adelanta sus entrenamientos en esa parte del territorio español y a la espera de su futuro. Mucho se ha especulado sobre la opción de volver pronto a la carretera.



Medios advierten que es muy posible que haga parte de su escuadra en la próxima Vuelta a Burgos, que arrancará el 2 de agosto.



El mismo Bernal, hace unas semanas, declaró que quería regresar pronto a las competencias y afirmó que tal vez sería en las clásicas italianas en octubre.



Sin embargo, el tema de Burgos sigue latente. Hace unos días subió una foto en sus redes sociales en la que dijo estar listo para el regreso, con una foto de su ciclo computador en la que se registraron los valores que manejó en el entrenamiento.



"Y después de mucho trabajo y paciencia, no puedo esperar para volver a competir", escribió en aquella ocasión.

¿Qué dicen n Burgos?



EL TIEMPO consultó con la organización de la Vuelta a Burgos. Habló con Marcos Moral, su director, quien se refirió al tema.



“Los medios de comunicación dicen que Bernal correrá, pero acá nosotros no tenemos ninguna confirmación”, dijo el director.



Y agregó: “Sería un gusto para nosotros que él volviera, pero como le digo Ineos no ha pasado la lista y nosotros no sabemos oficialmente si va a correr o no”.



Moral señaló que habría que esperar unos días y que la mayoría de los equipos no han notificado a los pedalistas que irán a competir en la carrera.



“Los del World Tour acaban de pasar el Tour, están analizando cada paso, por eso las nóminas no se han conocido”, concluyó.



