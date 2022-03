El ciclista colombiano Egan Bernal avanza satisfactoriamente en su recuperación, tras el duro accidente que sufrió en enero, en carreteras de Cundinamarca.



El pasado fin de semana, según se pudo ver en redes sociales, el pedalista estuvo en el popular restaurante Andrés Carne de Res, seguramente en su sede de Chía, donde Bernal trabaja en su rehabilitación.



Horas después de que se conociera una foto suya en dicho lugar, Bernal aprovechó su cuenta de Twitter para transmitirles una inquietud a sus seguidores. Todo, por cuenta del 'trancón' que suele haber en la entrada a Bogotá y que, según dijo, lo afectó.

¿Carril preferencial para los buses?

Egan Bernal, hace unas semanas, en su casa. Foto: Instagram @eganbernal

"Estoy en severo trancón entrando a Bogotá, y me puse a pensar... visto que los buses llevan muchas personas, ¿en estos casos se les debería dejar un carril que priorice su movilidad? ¿o qué?", se preguntó Bernal en la tarde del sábado.



Katy Orrego, una usuaria, quien antes era paracaidista, le respondió: "Pero que no frenen". Y Bernal, en una muestra más de su cálida forma de ser, respondió con un "me gusta".



Pero que no frenen — Katy Orrego (@Skygirl42) March 6, 2022

'¿Y si fuese un carro?'

Bernal, el pasado viernes, en terapia. Foto: @eganbernal

Este lunes, sobre las diez de la noche, Bernal volvió a mostrar actividad en redes sociales. En dicha oportunidad, se hizo una pregunta, muy a su estilo, sobre su situación:



"Si yo fuera un carro, ¿vendría siendo un siniestro? ¿O un 'segundazo' casi nuevo?".



A dicho interrogante, los usuarios en redes sociales respondieron con mensajes de aliento y un poco de humor. Ambas sensaciones retratadas en el mensaje que compartió un internauta que agregó la foto de un camión: "Eres uno indestructible".

Sería un humvee versión militar , no lo acaba Nadie !! 🤣 pic.twitter.com/03yAby22Ft — @camilo1akithoy (@camilo1akithoy) March 8, 2022

Serias ese cacharrito que consentimos cada vez que algo no le funciona bien, pero que siempre nos lleva a donde queremos llegar. pic.twitter.com/V9h44pd5fR — Catalina Leal (@kataleal987) March 8, 2022

El Rayo Mcqueen parcero. pic.twitter.com/DvPyxHIt2e — Fray Julián Herrera,O.P. ﻥ (@FrayGato) March 8, 2022

Sería este. Las tragedias existen, pero todo se reconstruye con fuerza de voluntad. Usted es un ejemplo para la nueva generación y lo admiro por eso. pic.twitter.com/6Y78CNcKda — Juan Fernando (@pacheco_juanfe) March 8, 2022

DEPORTES