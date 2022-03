El pedalista colombiano Egan Bernal, quien avanza satisfactoriamente en su recuperación tras el duro accidente sufrido en enero, permanece muy activo en redes sociales.

En los últimos días, a sus tradicionales fotografías informando sobre su proceso de rehabilitación, se les han sumado breves publicaciones sobre la coyuntura política del país. Todo, enmarcado en el proceso de elecciones que tuvo el fin de semana pasado un capítulo importante y, en mayo, tendrá uno más con las elecciones presidenciales.

El 'lado político' de Egan Bernal

Egan Bernal, el fin de semana pasado. Foto: @eganbernal

La primera publicación de Egan Bernal que tiene que ver con política fue la imagen de su certificado electoral del pasado domingo.



El ciclista, según se pudo conocer, votó en el Colegio Liceo Integrado de Zipaquirá. Aunque algunos internautas le preguntaron si podía decir por quién lo hizo, Bernal no respondió.



Este lunes, cuando los conteos de la Registraduría Nacional ya habían dado a conocer los nombres de los ganadores de las consultas interpartidistas, Bernal escribió en su Twitter: "Básicamente, para la presidencia se enfrentan dos grandes mayorías. (Según yo)".



Básicamente, para la presidencia se enfrentan dos grandes mayorías. (Según yo) 🙏🏽🧘🏽‍♂️ — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 14, 2022

En la mañana de este martes, Bernal compartió una publicación de Vicky Dávila sobre el debate que organizó EL TIEMPO en alianza con 'Semana'.



"Buen debate por acá", escribió el ciclista.

Buen debate por acá 👌🏽 https://t.co/GSHYYYLUbz — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 15, 2022

Minutos después, empujado por la reacción crítica de algunos usuarios por sus breves comentarios, Egan Bernal escribió: "Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no dé mi opinión por ser deportista".



"Y eso que no tomo gran partido por alguno..., ¿se imaginan dijera todo lo que opino?", concluyó.



Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no de mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno, se imaginan dijera todo lo que opino?? — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 15, 2022

