Por ahora, Egan Bernal no vendrá a Colombia

El ciclista colombiano Egan Bernal, flamante campeón del Tour de Francia, y quien se lleva todas las portadas de los diferentes diarios de todo el mundo, por ahora no podrá celebrar con su gente en el país, por participaciones en carreras en los próximos días.

Egan estará participando durante los próximos días durante algunos criterium, pruebas de un día, que son más comerciales y que se realizan después de finalizado el Tour de Francia.

Eso sí, una vez finalice estos acuerdos comerciales viajará a Colombia, pues es uno de sus más anhelados deseos. "Quiero llegar a la casa y asimilarlo, creo que todavía no lo he asimilado, que he ganado un Tour. Quiero llevar la camiseta amarilla a Colombia".



DEPORTES