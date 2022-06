Egan Bernal sigue siendo uno de los grandes protagonistas del debate en redes sociales debido a sus reiterados comentarios políticos en Twitter.

El ciclista, quien avanza con su entrenamiento en carreteras de Europa, ha desatado gran revuelo desde que anunció públicamente que votaría por el candidato Federico Gutiérrez (en primera vuelta) a la Presidencia.



En las últimas horas, de hecho, un grupo de internautas buscó promover una tendencia en la que se invitaba a dejar de seguir al ciclista en la red.



A eso, Bernal respondió: "¡Uyyy sí que pereza ese Egan Bernal! deberíamos todos dar An follow Egan. Att: El que le redacta los tweets, que no soy yo.

Pdta... Los quiero mucho a todos" (sic)".



¡Uyyy sí que pereza ese Egan Bernal! deberíamos todos dar An follow Egan

Att: El que le redacta los tweets, que no soy yo.

Pdta... Los quiero mucho a todos ❤️ — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 1, 2022

En medio de ese 'contrapunteo', la actriz Carolina Ramírez, quien ya había dicho “Tusa brava con la insensatez de este admirado deportista” cuando Bernal reveló su voto, volvió a replicar. Esta vez, con una dura aseveración y un singular desafío.

'No pierdan tiempo respondiéndole a Egan'

Carolina Ramírez y Egan Bernal. Foto: Instagram: @carocali / AFP

"No pierdan tiempo respondiéndole a Egan, no es él quien maneja su cuenta", escribió de entrada Ramírez en su más reciente tuit.



Luego, la actriz, quien actualmente parece estar viviendo fuera del país, 'retó' a Egan Bernal de una forma singular:

"Que aparezca en un video sosteniendo lo que dice y le creo todo. Me quedo con la imagen de deportista admirado".

No pierdan tiempo respondiéndole a Egan, no es él quien maneja su cuenta. Que aparezca en un video sosteniendo lo que dice y le creo todo. Me quedo con la imagen de deportista admirado 🤍 — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) June 1, 2022

El ciclista todavía le ha respondido 'directamente' a Ramírez.

