Egan Bernal: ¿se queda o se va? Sus opciones en el mercado

Egan Bernal ha tenido una brillante carrera con el Ineos. En 2019 ganó el Tour de Francia y este año obtuvo, además, la victoria final en el Giro de Italia. El pedalista de Zipaquirá se ha ganado el respeto del pelotón mundial.

Sin embargo, su relación con el equipo, según versiones de prensa europea, no quedaron bien luego de la Vuelta a España, en la que Egan intentó, sin éxito, ganar la única de las grandes que le faltaba. El colombiano no habría visto con buenos ojos que el equipo hubiera tenido dos líderes para pelear por la carrera, que finalmente ganó el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).



(Lea también: James Rodríguez al Al Rayyan: todo listo para su llegada a Catar)



Por lo pronto, el diario francés L'Equipe habla de que Egan tiene tres equipos interesados en contar con sus servicios. El más sonoro, el Movistar Team, del que acaba de salir, y no en los mejores términos, el colombiano Miguel Ángel López.



Movistar no solo no contará con Superman, sino que también perdió al español Marc Soler, una de sus apuestas a futuro. Por esta razón estaría buscando otro pedalista para pensar en un triunfo en una grande y para complementar a Enric Mas y Alejandro Valverde. Sin embargo, la opción de Egan ya habría sido descartada.



(Además: Falcao García: claves del fantástico arranque con el Rayo Vallecano)



Otro equipo que fue vinculado al futuro de Egan fue el Israel Start-Up Nation, donde está su excompañero y múltiple campeón del Tour de Francia, Chris Froome. Sin embargo, el agente del ciclista, Giuseppe Acquadro, negó esa posibilidad.



El tercer nombre es el del equipo francés Cofidis, que buscaría un nombre rimbombante para pelear por la general de las grandes. El lío para esta escuadra es el salario de Bernal, que lo haría inalcanzable para sus aspiraciones.



(En otras noticias: James Rodríguez: las 10 grandes estrellas del fútbol que se fueron a Catar)



Acquadro, en declaraciones al diario Marca, dijo que no es cierto que el conflicto de Egan con el Ineos sea como para tomar decisiones radicales.



"Le quedan dos años de contrato en Ineos que, pese a las diferencias que ha tenido dentro de su equipo en algunas carreras, piensa cumplir. Su situación no es mala como señalan desde algunos frentes", dijo.



DEPORTES