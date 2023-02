El ciclista colombiano Egan Bernal no viajará, por ahora a Europa, lo que confirma que no tomará parte en la Vuelta a Andalucía o Ruta del Sol, que debe comenzar este miércoles en España.



EL TIEMPO confirmó que el proceso de recuperación de la rodilla ha ido de la mejor manera, pero el equipo Ineos ha preferido llevar a Bernal con calma.



Bernal se retiró en la penúltima etapa de la Vuelta a San Juan, Argentina, debido al dolor que sintió en la rodilla izquierda, la que más sufrió en el accidente de enero 24 del 2022.



Bernal tenía previsto competir en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo que se llevaron a cabo en Bucaramanga, es más, se desplazó a esa ciudad para correr, pero finalmente no lo hizo.

Con calma



El Ineos le aconsejaron no hacer parte del lote y seguir en la recuperación de la rodilla para que llegara a Europa en las mejores condiciones, por lo que se aplazó su viaje.



La para luego de San Juan, el no entrenar al ciento por ciento y el no estar en los Nacionales ha hecho que la preparación para la primera parte de la temporada en el viejo Continente se retrasara.



Bernal tenía previsto disputar la Ruta del Sol al lado de esloveno Tadeg Pogacar, luego hacer en la Vuelta a Cataluña, París-Niza, Criterium Dauphiné y la Vuelta a Suiza, las competencias que haría antes de su principal objetivo, el Tour de Francia.

