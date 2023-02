El próximo 5 de marzo inicia la París-Niza y había gran expectativa por la posible presencia del colombiano Egan Bernal.

Sin embargo, este viernes se supo que el colombiano no estará presente en la competencia.



El propio manager general del equipo Ineos Grenadiers, Rod Ellingworth, ha confirmado de manera oficial la su ausencia.



"Egan Bernal no correrá en la París-Niza", dijo, tal como había anticipado la Gazzetta dello Sport.

Esto indica que el pedalista aún no está listo para competir luego de los problemas de rodilla surgidos durante el Tour de San Juan.

¿Cuándo vuelve?

Egan Bernal Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Bernal debía de disputar la Vuelta a la Comunidad Valenciana, pero el inconveniente en la rodilla no lo dejó y en el Ineos quieren llevarlo con calma, luego del brutal accidente en enero del 2022.



Ellingworth no dio detalles sobre cuándo será el regreso del ciclista colombiana a las carreras.



Lo que sí se conoce es que el colombiano avanza con los entrenamientos, y se pone a punto para volver de la mejor manera posible.



DEPORTES

