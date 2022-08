Gustavo Petro se posesionó oficialmente como presidente de Colombia este domingo en una ceremonia que estuvo cargada de simbolismos.

El mandatario estuvo acompañado de una ola popular muy poco habitual en las posesiones.



De hecho, en medio de los asistentes, sobresalieron grandes figuras del deporte nacional. Por supuesto, con la nueva ministra María Isabel Urrutia a la cabeza.



Y para los amantes de la práctica física, el hecho de la inclusión de varios referentes de distintas disciplinas en el nuevo video del himno de Colombia fue todo un motivo de orgullo.



Sin embargo, en medio de las figuras que aparecen, a algunos les sorprendió la ausencia de Egan Bernal, el único ciclista colombiano en ganar el Tour de Francia.



¿Por qué no aparece Egan?

Egan Bernal, la maravilla del Tour de Francia. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En el video del nuevo himno aparecen figuras como la activista Yolanda Perea y la cantante Karol G.



De igual manera, aparece Nairo Quintana con dos imágenes: una con el uniforme del Arkea y una de cuando ganó el Giro de Italia.



Asimismo, la Selección Colombia masculina y el equipo femenino, con dos celebraciones de gol, aparecen en la grabación institucional.

Escuchamos el himno de una nueva Colombia.



Una potencia de la vida #ComienzaTuGobierno. pic.twitter.com/VTj5i3nZeJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2022

Para sorpresa de muchos, Egan Bernal no aparece en la grabación.



De entrada, todo parece indicar que como ya estaba Nairo Quintana no se contempló incluir otro ciclista.



En redes sociales, la crítica por la ausencia de Bernal apunta al hecho de que es el único pedalista colombiano que ha ganador el Tour de Francia, la máxima competición del ciclismo mundial.



De hecho, algunos internautas han llegado a pensar que su reiterada participación política en las elecciones presidenciales, en la que llegó a cruzar duros mensajes con aliados del hoy presidente Gustavo Petro, habría tenido que ver. Sin embargo, aquella información tan solo pulula en forma de rumores y memes en Internet.



Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento del ciclista ni del entorno del mandatario.

