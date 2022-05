El ciclista colombiano Egan Bernal sigue opinando sobre la política colombiana en redes sociales mientras avanza en su retorno a los entrenamientos, con el equipo Ineos, en carreteras de Europa.

Luego de haber dicho públicamente que votará por Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, el pedalista ha recibido decenas de críticas a la par de grandes muestras de apoyo.



Precisamente, sobre los comentarios más agudos por su postura, Bernal se refirió en las últimas horas con una nueva seguidilla de tuits. En ella, fue certero: "No todo es plata", dijo.

'No todo es plata'

Egan Bernal, junto a políticos colombianos que le han respondido a sus mensajes. Foto: @eganbernal, Vanexa Romero EL TIEMPO, César Mélgarejo EL TIEMPO, Archivo

"Hay personas que creen que porque un deportista se mete en política es porque le están pagando. Debería ser una ofensa para nosotros, los que salimos todos los días también a trabajar y poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas políticos les digo NO TODO ES PLATA", comentó Egan en la mañana de este viernes.



"Pdta. No he hablado con nadie de la campaña de Fico, incluso él. Pero espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase. Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos", añadió.



Pdta. No he hablado con nadie de la campaña de Fico, incluso él. Pero espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase. Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos 👊🏽 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 20, 2022

