El 2022 no deja buenos réditos para tres figuras del ciclismo colombiano: Egan Bernal, Nairo Quintana y Miguel Ángel López.

Para ellos es una temporada para olvidar, de muchas enseñanzas y serios inconvenientes, más por Nairo y López que por Bernal.

El accidente de Egan

El ciclista Egan Bernal. Foto: AFP

El 24 de enero, en un entrenamiento, Bernal se estrelló contra un bus que estaba parado al lado de la carretera cuando dejaba un pasajero.



El corredor del equipo Ineos entró a urgencias en la Clínica de la Universidad de la Sabana y fue directo al quirófano.



En el accidente sufrió trauma de cráneo leve, fractura de columna cervical no desplazada, perforación del pulmón, fractura de la vértebra torácica t5 y t6, fractura de fémur y de la rótula derecha, entre las lesiones más importantes.



Egan Bernal comenzó una nueva carrera. Pudo haber quedado en silla de ruedas y hasta su vida corrió peligro, pero pasaron las horas y los médicos fueron optimistas, pues las cirugías fueron exitosas.



El campeón del Giro de Italia del 2021 salió adelante, pero el país perdió la oportunidad de verlo como el campeón que es. Su meta era el Tour de Francia, pero ese accidente lo impidió, por eso su 2022 en el campo deportivo no fue el mejor.

Nairo, con el tramadol

Ganador del Giro de Italia Foto: Eloy Alonso. EFE

Quintana hacía un buen año, con resultados importantes. El boyacense terminó en la sexta casilla del Tour de Francia y volvió a ilusionar al país.



La Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó de la prueba, le quitó los premios y los puntos que había ganado para el equipo Arkea-Samsic, pues en dos de sus análisis de sangre se le encontró la sustancia tramadol.



Si bien ese medicamento no está dentro de la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y no se considera como positivo, violó una norma de la UCI en competencia y recibió su castigo.



Quintana apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), pero la entidad desestimó el recurso confirmando la sanción.



Hoy no tiene equipo. Hace 20 días advirtió que ya tenía algo seguro, no dio el nombre de su nuevo conjunto, aduciendo que el mismo grupo era el encargado de decirlo.



Se ha hablado del Cofidis, Astana, Ag2r y hasta del Movistar, pero uno a uno esos mismos conjuntos han descartado la presencia del ciclista boyacense.

'Supermán', cuesta abajo

Miguel Angel López. Foto: EFE

López no es más corredor del equipo Astana porque se “descubrieron nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar”, dijo el comunicado.



En noviembre pasado, el exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo, su hijo Vicente Belda García, masajista del Astana, y el colombiano fueron algunos de los investigados en la trama dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos de deportistas y que ha desarticulado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.



Cuando estalló el problema en julio pasado, López fue apartado por el conjunto kazajo. El primero de agosto, poco antes de la Vuelta a España, el grupo emitió un comunicado en el que lo confirmaban en el equipo para esa competencia.



En España se maneja la versión de que pudo haber recibido una dosis de menotropina, “un análogo de la hormona del crecimiento que favorece el incremento de masa muscular y la eliminación de líquidos antes del comienzo del pasado Giro de Italia en Hungría y que habría motivado su retirada en la cuarta etapa”, dijo el diario ABC.



Alexander Vinokurov, mánager del Astana, fue claro y dijo que el corredor rompió las reglas del equipo y por eso se tomó la decisión de no ir más con él.



Hay dos claras diferencias en el año de los tres corredores. Lo de Bernal fue un accidente, ya se recuperó y entrena con miras al 2023; pero Nairo y López terminan un año que no es el mejor, en medio de dos escándalos que no los dejan bien parados y con un futuro incierto, hasta hoy.

