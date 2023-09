Egan Bernal está cerca de terminar la Vuelta a España, la segunda carrera de tres semanas que hace en el 2023 y después del accidente del 2022.

El colombiano, como era de esperarse, no ha hecho buneas actuaciones, no se ha visto adelante y su trabajo ha sido ayudarles a sus compañeros a ubicarse de la mejor manera en la general.



Bernal terminó en la casilla 37 en el Tour y esa vez Carlos Rodríguez recibió toda su colaboración para ir al podio, algo que finalmente no se dio.

Su balance

"En el fondo igual esperaba algo más de mí esta temporada para ser sincero, pero ya cuando uno termina el Tour de Francia, estar en París; ahora terminando La Vuelta, uno se da cuenta del proceso y de lo que he logrado hacer", dijo a Espn.



Y agregó: "No es algo que un está pensando todos los días, pero es algo de lo que me siento orgulloso, de todo lo que he vivido, de estar acá".



Para el ciclista del equipo Ineos, lo que viene no será fácil, pero lo afrontará con todo el profesionalismo que lo caracteriza.



"Con el equipo, con el entrenador, todo lo que estamos haciendo este año, tan intenso desde Cataluña, hasta correr el Tour y la Vuelta seguidos, fue pensando más en el siguiente año, meterle un buen bloque de carreras y de kilómetros al cuerpo, hacer una base muy grande y sólida. Es tener mucha paciencia y confiar en el proceso. Es lo único que puedo hacer. He dado lo mejor de mí durante este tiempo. Lo único que puedo hacer es seguir intentando", sentenció.

