Tragedia: muere arrollado niño que lloró en homenaje a Egan

Julián Esteban Gómez, el niño que fue protagonista en el homenaje a Egan Bernal cuando ganó el Tour de Francia del 2019, murió este domingo al ser arrollado por una tractomula, mientras entrenaba.



"Fue una emoción muy grande verlo. Es que Egan es nuestro ídolo y le dije que lo admiraba", señaló en esa ocasión Julián Esteban.



Y agregó: "Fue una emoción verlo, porque yo también monto bicicleta y quiero ser como él".



Julián hacía parte del equipo de ciclismo de Zipaquirá dirigido por Fabio Rodríguez, quien lamentó el hecho en sus redes sociales.



"Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián", escribió Rodríguez.



El ciclismo de Zipaquirá está de luto y lamenta la desaparición del niño, que quería emular a su ídolo.

Julián Esteban Gómez, el niño que lloró por triunfo de @Eganbernal en el @LeTour #TourDeFrance y que tenía el sueño de correr en las grandes vueltas murió este domingo al ser atropellado mientras entrenaba en #Zipaquirá tenia 13 años #DEP pic.twitter.com/htXgdiej3r — Emmanuel Rosalez (@journalero) July 18, 2021

