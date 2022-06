Hace unos días fue viral el video en el que se veía el mural del ciclista colombiano Egan Bernal vandalizado, con escritos en contra de su pensamiento político, el que pregonó antes de la elecciones presidenciales del país.

“No nos representas”, advierte uno de los mensajes que se escribieron en el mural, que representa al pedalista campeón de Tour de Francia del 2019.



El público se mostró en contra de lo que pasó, pues es un homenaje a un deportista que tanta gloria le ha dado a la nación en el último tiempo.



Bernal, que se recupera de las lesiones que le dejó el accidente del pasado 24 de enero en carreteras de Cundinamarca, fue motivo de este homenaje, pero la desigualdad social le jugó una mala pasada.



El autor del mural es Daniel Nocua, quien ideó la manera de agradecerle y reconocerle a Bernal su título en el Tour, pero que hoy critica lo que ha pasado.



“Nosotros como los artistas y el colectivo que gestionó estas obras en Zipaquirá, por un parte, lamentamos que estas situaciones pasen, aunque no es la primera vez que sucede con este mural. En el fondo nos parece que es una oportunidad para comenzar a dialogar por medio del arte y vemos que estas personas lo que están haciendo es dialogando por medio de muros y comenzando una conversación. Queremos abrir estos espacios de diálogo, recordando que hace unos años algunas personas que intentaron contar y expresar su opinión fueron asesinadas. No queremos violencia”, dijo Nocua.



Y agregó: “No creemos que la persona que hizo eso llegó en medio de un acto violento, solo vemos que está interactuando con nuestras obras de arte. Es recuperable porque estábamos planeando renovarlo, simplemente es retocar una obra, esto no tiene mayor complicación. La idea es darle otro contexto a la obra, incluyendo a Egan”.



El mural será restaurado, afirmó Nocua, a pesar de que no comparte las ideas políticas del corredor del equipo Ineos, que se entrena para volver pronto a la competencia.



“Yo llevo una manera de pensar política contraria a la de Egan, pero no quiere decir que entremos en conflicto. Mi posición política es otra y opino que el país necesita un cambio. Amamos el lugar de donde somos y por eso llevamos a cabo todas estas obras artísticas y culturales. Respetamos totalmente la posición de Egan Bernal frente a la política, y hacemos homenajes a sus actos y a muchas personas que han sido parte de la historia de él. Queremos exaltar más que las cosas que nos dividen, son las cosas que nos unen. La gente se imagina que somos los más indignados y no es así realmente. Queremos llevar un mensaje de amor, de reconciliación, de que sigan estos espacios de opinión, donde todos nos expresamos. No son solo porque sea Egan, como comunidad, necesitamos estar en paz”, concluyó Nocua a la revista Semana.

Bernal no necesita ningún mural para ser quien es. Y menos cuando se piensa diferente. Yo como Egan Bernal pediria que lo borraran. O lo mandaba a borrar. https://t.co/85o3AOAoaS — moisesfotograaf (@moisesfotograaf) June 26, 2022



