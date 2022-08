Egan Bernal sigue a la espera de conocer en qué competencia del ciclismo mundial tendrá su reaparición oficial, tras el grave accidente que sufrió el 24 de enero en carreteras de Cundinamarca.

Hasta el momento, todos los rumores de prensa indicaban que podría estar en la Vuelta a Burgos. Sin embargo, el equipo Ineos, la escuadra en la que corre, desmintió esa información y no lo presentó en su alineación para la carrera.



A la espera de que se defina la fecha de su reaparición, Egan Bernal volvió a ser protagonista por cuenta del mural en su honor que algunos vandalizaron en Zipaquirá debido a sus reiterados comentarios políticos en el marco de las pasadas elecciones presidenciales. Ahora, porque aquella imagen en la que aparecieron duros mensajes como "No nos representas" fue restaurada.



Su diseño es distinto al original.



El mural restaurado

“Decepción, no nos representa”, era uno de los mensajes que se había apoderado del homenaje al pedalista campeón del Tour de Francia 2019.

Ahora, el diseño fue restaurado por la empresa Zipaquirá Destino.



La imagen ahora tiene un doble sentido icónico, pues posee alusiones al Giro de Italia 2021 y el Tour de Francia 2019, las dos grandes competencias que ganó Bernal en los últimos años.

