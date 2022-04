El ciclista colombiano Egan Bernal viajó a Europa para seguir preparando su regreso a la competencia, tras sufrir hace tres meses un aparatoso accidente que pudo costarle la vida.

El neurocirujano Gustavo Uriza, de la clínica La Sábana, donde fue intervenido el ciclista del Ineos Granadiers y llevó a cabo toda su recuperación, indicó, en una conferencia de prensa virtual, que las fracturas que sufrió Bernal están "curadas".



Bernal ya está en Europa. En Mónaco estará al lado de su padre, Germán Bernal, seguirá sus entrenamientos, pero no dio ninguna pista de volver rápido a la competencia.



El ciclista del equipo Ineos ha causado curiosidad, pues ha dejado mensajes sobre la política y las elecciones de Colombia en el 2022.



"Viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente Se tenía que decir y se dijo", escribió en sus redes sociales.

Y, luego, escribió: "No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años".

Los mensajes han sido comentados, unos a favor de lo que dice, otros en contra.



