Egan Bernal, el vencedor del Tour de Francia de 2019, volverá a competir el martes en la salida de la Vuelta a Dinamarca, siete meses después de su grave accidente durante un entrenamiento, anunció el lunes su equipo Ineos.

"Después de una evaluación final durante el fin de semana, el equipo médico de Ineos Grenadiers ha autorizado al colombiano a volver a la competición", precisó la formación ciclista británica en un comunicado.



El escalador de 25 años, es uno de los principales atractivos de esta 31ª edición de la Vuelta a Dinamarca, en la que sin embargo no participará el héroe local y ganador del Tour de Francia 2022, Jonas Vingegaard.



En medio de la alegría de Egan, un mensaje de Xiomara Guerrero, su exnovia y actual jefa de prensa, se robó toda la atención.



'Ya es tu mejor logro'

El pasado 24 de enero, Egan chocó contra un autobús durante un entrenamiento en Colombia. Operado varias veces por múltiples fracturas (fémur, rótula, vértebras), había indicado que "tuvo un 95% de posibilidades de quedar parapléjico y casi perder la vida".



"Después de lo que me pasó en enero, este es el momento que estaba esperando, volver a correr con mis compañeros", comentó el corredor andino citado en el comunicado.



"No puedo subrayar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto física como mentalmente. Ese día y mi viaje desde entonces serán parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidaré", declaró el primer ganador colombiano del Tour de Francia.



En Instagram, Bernal apuntó: "Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto. Yerba mala nunca muere".

Ante el emotivo mensaje, Xiomara Guerrero reaccionó.



"¡Grande! Estar de vuelta ya es tu mejor logro".

La carrera de regreso de Egan arrancará el martes en el municipio de Allerød, al norte de Copenhague, con cinco etapas que atravesaran el país.



Los 147 corredores recorrerán 767,3 kilómetros antes de la llegada en Vejle (oeste) donde será coronado el sucesor del belga Remco Evenepoel, después de haber superado en la quinta y última etapa la subida más dura de la carrera, con una pendiente media de 16,3% y una máxima de 21%.



La tercera etapa entre Otterup y Herning debería ser la decisiva de la competición, con sus 239,3 kilómetros, de los cuales 18,2 son de grava.

