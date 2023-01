Que la vida es un ratico, dicen, y no se equivocan. Hace un año, Egan Bernal disfrutaba de los entrenamientos, encaminado a obtener los objetivos de un 2022 que pintaba para él de la mejor manera. Venía de ganar el Giro de Italia y no se sabía si iba a defender el titulo o volvería a saltar el Tour de Francia, la prueba que lo vio como el rey en el 2019.

Bernal estaba en Colombia, concentrado fuera de Bogotá con algunos compañeros del equipo Ineos, con quienes compartía las duras jornadas de entrenamiento por la sabana y sin pensar que esa temporada que presentía sería mejor que la anterior iba a ser uno de los años menos favorables para él, pues su vida estuvo en peligro.



(Esposa de Dani Alves explota en redes sociales tras prisión por agresión sexual)

(Vuelta a San Juan: Colombia va con un potente lote por el título)



Pasado mañana se cumplirá un año del brutal accidente que le cambió la vida. Egan realizaba un entrenamiento en la vía Bogotá-Tunja. El grupo de ciclistas se turnaba la misión de hacer repeticiones en la bicicleta contrarreloj.



Ríchard Carapaz, Daniel Martínez, Omar Fraile, Brandon Rivera, Andrey Amador y Carlos Rodríguez se levantaron temprano y bajo el fuerte frío comenzaron a pedalear.

Cuando el reloj marcaba a las 10:01 de la mañana, Bernal chocó contra un bus que estaba al lado de la carretera dejando a un pasajero.



El accidente ocurrió en el kilómetro 33 y 800 metros de autopista. El cuerpo de Bernal impactó con la parte trasera del automotor.



Bernal quedó tenido en el piso. Sus compañeros lo auxiliaron rápidamente, pero se quejaba del dolor. Llamaron el médico del grupo que estaba a cinco minutos del lugar. Lo vio, lo analizó y pidieron una ambulancia de urgencia.



Lo subieron y lo llevaron a la Clínica Universidad de la Sabana, cerca de Chía, a donde entró directo al quirófano. En principio las informaciones fueron tranquilizadoras, pero es no era verdad.



Pasaron los minutos y las noticias fueron aterradoras. El campeón del Tour estaba entre la vida y la muerte. En solo 12 horas, Bernal fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas, pues las heridas de consideración así lo exigían.



Tuvo trauma de cráneo leve, fractura de columna cervical no desplazada, perforación del pulmón con presencia de aire y sangrado en la cavidad torácica, fractura de la vértebra torácica t5 y t6 y fractura del fémur y de la rótula derecha, dictamen que corroboraba que su vida estaba en peligro.

Un milagro



Lo más difícil era el tema de la columna vertebral, por lo que el grupo de neurocirugía de la Clínica le realizó una reducción de una luxofractura desde el nivel T5 hasta T6 y se logró una instrumentación desde T3 a T8 manteniendo indemne la integridad neurológica y conservando la funcionalidad de los segmentos involucrados.



“Casi me mato, ¿pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente a mi alrededor”, escribió desde la clínica.



Y es verdad. Cuentan personas que estuvieron a su lado que levantaba a gritos la Unidad de Cuidados Intensivos donde permaneció los primeros días, pues el dolor era insoportable.



Luego, las informaciones fueron mucho mejores. Bernal despertó, bromeó, se tomó fotos y 14 días después de haber ingresado abandonó la clínica, se fue para su casa a recuperarse.



Hoy, casi un año después, sí, la vida es un ratico, y Egan lo sabe. Salió del túnel, volvió a la bicicleta, compitió y está listo para afrontar una temporada en la que todo es expectativa.

“Otra persona todavía estaría tratando de aprender a caminar. Es que tuvo 20 fracturas, la mayoría muy complejas". FACEBOOK

TWITTER



Su recuperación ha sido catalogada como milagrosa y que hoy esté a punto de dar el primer pedalazo en su octava temporada en el ciclismo de ruta es para él, su familia, Colombia y el ciclismo del mundo la mejor noticia.



“Otra persona todavía estaría tratando de aprender a caminar. Es que tuvo 20 fracturas, la mayoría muy complejas. Los atletas son distintos, genéticamente son diferentes a los demás seres humanos.



El entrenamiento, el sistema, los tejidos adaptados se regeneran más fácil que los del común”, le contó a EL TIEMPO el médico deportólogo, Mauricio Serrato.



Volvió a competir más pronto de lo previsto. Egan Bernal regresó en la Vuelta a Dinamarca, seis meses y 21 días después del accidente y 11 meses después de su última competencia, la Vuelta a España del 2021.



“Es muy buena recuperación, pero no es milagrosa. Dos factores influyen, primero, fue intervenido a tiempo y con una muy buena técnica. Se le realizó lo que se necesitaba hacer en ese momento, fue clave que no de tomaron tiempo para decidir el procedimiento”, comentó Enrique Osorio, uno de los neurocirujanos más importantes de Colombia.



Para Osorio, el segundo punto importante para que el pedalista del equipo Ineos le hubiese ganado la batalla a la muerte fue la parte mental.



“La personalidad de él, la actitud positiva para su rehabilitación es el segundo punto clave que toco”, declaró.

El presente



Ahora, se trabaja su puesta en forma, y en eso va bien. “El músculo debe generar la fuerza para que mejore su rendimiento. Va muy bien y en este primer semestre puede recuperar el rendimiento óptimo y adecuado para la competencia, comentó Gustavo Castro, uno de los médicos que ha estado a su lado en este proceso.



“La recuperación de las lesiones óseas y de ligamentos han ido bien. Sus tejidos ya están en un proceso de reparación adecuada. Lo que se trabaja es que sean funcionales”, agregó Castro.



Y uno de los que tuvo la responsabilidad de salvarle la vida fue Gustavo Uriza, el neurocirujano que recibió a Egan y que lo operó.

"Lo normal es que se hubiera muerto o que en un 95 por ciento no volviera a caminar”. FACEBOOK

TWITTER



“Estos son milagros que se configuraron porque todo se dio para que el paciente saliera adelante. Que tuviera el caso puesto, que el médico del equipo lo recogiera temprano, que lo trajeran al centro asistencial más cercano, que el equipo que lo intervino estaba todo en la clínica, esos fueron los milagros”, le contó Uriza a EL TIEMPO.



Cuando Uriza vio las imágenes de diagnóstico supo que la situación era difícil. “Es que lo de Bernal fue mucho más grave de lo que se pudo imaginar. Lo normal es que se hubiera muerto o que en un 95 por ciento no volviera a caminar”, precisó.



Vino la recuperación del ser humano y el reinicio de la nueva vida del ciclista profesional, ese que quiere volver a ser el campeón de antes.



“Lo primero que hice fue hablar con la familia, les dije claramente lo que podía pasar. Despu´s llamé a mi esposa, le conté el caso, quién era y le pedí que prendiera una velita para que todo saliera bien”, contó.



Uriza cuenta que es tan creyente, pero no tan practicante, pero el caso de Egan lo transporta y lo ponen a pensar que hay gente que viene al mundo bendecida.



“He tenido muchos casos difíciles, como el de Egan, pero esta vez las cosas se dieron. Pueda que uno sea el mejor profesional, que la clínica sea la indicada, pero he tenido pacientes que con casos similares y por más esfuerzos que se hagan no salen adelante. Fue una combinación de demasiadas coincidencias felices para salir de este problema, y por eso pienso que que Dios existe”, sentenció.

(Estatua en honor a Linda Caicedo genera críticas y burlas en redes)(Shakira y Piqué: compositor de la canción 'soltó la lengua' y la delató, video)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel