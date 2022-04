Egan Bernal, ciclista colombiano del equipo Ineos, viajará a Europa en los próximos días para continuar su recuperación, luego del accidente del pasado 24 de enero.

Bernal seguirá su proceso de rehabilitación en el viejo continente de la mano de los especialistas del Ineos.

'Está curado'

Pero las noticias son aún más positivas. el médico Gustavo Uriza, quien atendió a Egan desde el momento su accidente, reveló los progresos en la recuperación del ciclista y dio fecha para su regreso a la competencia.

"Una primicia que tenemos. Hoy hicimos las tomografías de control de columna de Egan, el accidente fue el lunes 24 de enero y hoy (martes) se cumplen 92 días. Les quiero contar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada y como se hizo con un tornilo transodontoideo, entonces no hay ninguna afección de la unión craneocervical; es decir, está curado de la fractura", dijo el médico en una conferencia virtual de la Academia Nacional de Medicina.

Además, en esa charla, en la que estuvo presenta Egan, el médico precisó: "De la luxofractura T5 T6, el TAC muestra consolidación de la fractura, callo óseo por delante donde estaba luxado, le puse un cajetín para darle espacio entre las dos vértebras. Ahí tiene un gran callo óseo. Y las articulaciones de las vértebras arriba y abajo de la factura están preservadas, funcionado bien, y todas las fracturas de la costilla, las costales, están curadas con callo oseo".

Y finamente, remató con lo que consideró la gran primicia. "Es decir que a partir del día 120 del accidente (se cumplen el 24 de mayo) creo que Egan puede hacer torque, pararse en pedales y empezar competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa deben dar el visto bueno, pero de parte mía la noticia es esa".

Egan viaja a Europa

Bernal le pidió permiso a la escuadra británica para viajar a Europa después de presentar 'EB Project', su nuevo proyecto, con el que busca ayudar a jóvenes figuras del ciclismo colombiano. El viaje será este jueves. Egan está ansioso por volver a correr.



"Este fin de semana llego, me bajo del avión y lo primero que hago es montar en bicicleta. Voy a viajar con mi papá para que me acompañe en la moto por si tengo algún problema. Por mí, ya estaría compitiendo, ya estoy que me pongo numero, seguramente no terminaría, pero el hecho de poner numero a la camiseta sería emocionante", dijo Egan en la misma charla.



El choque de Egan Bernal con un bus, que estaba detenido en vías de Cundinamarca, se dio el 24 de enero de este año. Ese mismo día, el vigente campeón del Giro de Italia fue internado en la Clínica de la Universidad de la Sabana. En ese centro médico fue operado en cinco oportunidades.



El ciclista colombiano recibió el alta médica el 28 de enero. A partir de entonces, comenzó su ardua recuperación.



DEPORTES

Más noticias de deportes