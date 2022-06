Flor Marina Gómez, la madre del ciclista Egan Bernal, afronta su lucha personal contra un cáncer de mama grado dos, que dio a conocer el pasado mes de mayo.

Flor Marina Gómez ha ido contando detalles de esta batalla, como cuando tuvo que raparse y manifestó: “Es duro, creo que es el paso más duro de este proceso, pero nada, el cabello crecerá y saldrá más fuerte y más bonito, lo importante es tener vida... y nada, pa' delante”.

La lucha de la mamá de Egan

Pues la mamá de Egan dio nuevas declaraciones en las que contó algunos detalles de la situación que afronta.



En entrevista con Noticias RCN; Flor contó sobre la pérdida de su cabello. "Me dolía demasiado y dije: ‘ya es el día’. Fue un poco difícil, de hecho, fue el paso más difícil al que le temía...”.



Sobre su proceso, Flor contó buenas noticias: “El martes tuve cita con el oncólogo y me dijo que mi cuerpo estaba respondiendo bien al tratamiento y se redujo prácticamente a la mitad. Son dos quimios y voy súper bien, entonces fueron muy buenas noticias”.



Flor, además, fue consultada sobre el choque de emociones que ha vivido este año, con la noticia de su cáncer y el accidente de su hijo.



“Estos días cuando me dijeron que tenía cáncer no lo asocié tan mal, pero cuando me dijeron que mi hijo se podía morir o podía quedar en una silla de ruedas, sentía que no podía con eso. Con lo mío tengo toda la fe y la valentía, pero ese momento sí me sentí derrumbada”.

Los trinos de Egan

También se refirió a la polémica que ha generado Egan Bernal con su trinos sobre política, en los que ha tenido discusiones

"Yo le digo que la pare, que no se meta en eso. Y él me dice que es por la patria, que también es su madre”, dijo Flor.

