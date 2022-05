Flor Marina Gómez, madre del ciclista colombiano Egan Bernal, había anunciado el pasado 13 de mayo que le detectaron un cáncer de seno. Inmediatamente, dijo que se sometería a un tratamiento para combatir la enfermedad.

"Les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar", dijo entonces.



La primera sesión de quimioterapia se hizo este viernes en la Clínica del Country, en Bogotá.. Al respecto, Egan escribió: "Ella es una guerrera. Pero aprovecho para mandar de corazón un abrazo a todas las personas con esta enfermedad y enviarles toda mi fuerza".

Así comenzó el tratamiento de la mamá de Egan Bernal



Flor Marina hizo este viernes una publicación en Instagram en la que contó cómo fue su primera quimio. "La recibo con gratitud, con fe y con la mejor energía de que todo saldrá bien, que cada gota que recibo será una gota de vida", dijo.

"¡Sé que estoy en buenas manos y confío en mi proceso! Hoy (viernes) me dijeron que poco a poco me sentiré débil, tendré la piel deshidratada, se me caerá el cabello, las cejas y pestañas. ¿Pero saben? Todo eso son cosas superficiales que en algún momento volverán, mi prioridad es estar sana y tener vitalidad", agregó la mamá de Egan en sus redes sociales.



