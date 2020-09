Egan anuncia su estrategia para las etapas de Pirineos

El colombiano Egan Bernal se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo en la etapa del Tour de Francia que propició un corte que alejó al esloveno Tadej Pogacar y al español Mikel Landa en la general.

"Pensábamos que sería duro pero no tanto. había que estar delante en la primera subida y no ha habido descanso en toda la jornada", afirmó el defensor del título.



"Estábamos seguros de que a la salida de Castres había que estar bien colocados. Hemos visto que había que aprovechar la oportunidad de romper el grupo. El

Tour de Francia se gana también en etapas como esta", agregó el ciclista del Ineos.



"Ahora llegan dos etapas complicadas en Pirineos. Habrá que estar concentrados, tratar de no perder tiempo y aprovechar las oportunidades. Si no se presentan, estaremos tranquilos", dijo.



EFE