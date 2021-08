Egan: estos son los problemas que arrastra en la Vuelta a España

La situación de Egan Bernal en la Vuelta a España no es la mejor. El colombiano no ha encontrado un buen golpe de pedal para estar con los mejores de la competencia y ya cede 2 minutos 29 segundos con Primoz Roglic, el referente de la prueba y su máximo rival con título.



La estadística no miente, los números y el reloj son los máximos jueces en los deporte de tiempo y marca y el ciclismo es uno de ellos.



Bernal es sétimo, pero acá el puesto no es que valga mucho, más sí la diferencia, y si a eso vamos, pues estar a 2 min 29 s de Roglic es una cantidad de segundos considerable.



El líder del equipo Ineos fue el mayor perjudicado en la etapa de este martes, una jornada que, en el papel, no debería de haber tenido problemas, pero se presentaron.



El principal culpable fue Roglic, que lanzó un ataque a 17 km de la meta, se fue en solitario, sorprendió a todos sus rivales y les sacó tiempo.



Se cayó en la bajada y fue recogido por el grupo de Miguel López, Jack Haig, Enric Más, pero a esa altura de la fracción Bernal cedía segundos. En principio Egan lo trató de controlar, pero el ritmo de su contrincante era muy fuerte.



Egan no pudo con Roglic, ni siquiera aguantó el paso de los Mas, López y Haig cuando se fueron por el esloveno, se hundió, cogió su paso y minimizó pérdidas, pro ya los segundos lo ponen contra la pared.



La primera semana para Egan Bernal fue de mucho sufrimiento, nunca encontró el paso, las piernas le pesaron cuando los demás atacaron y con respecto a Roglic perdió un minuto 52 segundos, tiempo importante luego de los ocho primeros días.



Se esperaba que la segunda semana fuera mejor, pero desde el día de descanso habló de que sus condiciones no eran las mejores.

“Teniendo en cuenta que he perdido dos minutos, es difícil pensar en ganar la carrera, pero todavía puede pasar cualquier cosa en esta Vuelta”, comentó el lunes.



Y una vez terminó la etapa 11, el discurso fue otro: “Dejando a un lado el tiempo que perdí, me sentí bien en la subida y tuve buenas piernas, hasta que me quedé. Salir al ataque de Roglic fue un poco el impulso de corredor, me sentía bien y salí detrás de él, eso es el ciclismo: atacar y luego reventar”.

Egan Bernal sigue siendo el mejor de la clasificación entre los jóvenes. Foto: EFE

El presente no es el mejor y podría sentirse mejor en el final de la carrera, pero ya a esa altura de la competencia la pelea por el título no se va a dar.



Bernal no llegó en buenas condiciones a la Vuelta. El cuerpo técnico de la escuadra británica esperaba que se recuperara, pero el nivel de sus rivales es superior y él no encuentra el golpe de pedal para estar con ellos.



Se ve que la forma no es buena, tampoco la peor, porque cede poco, pero si se quiere ganar la prueba hay que estar más arriba.



El tiempo que cede es difícil de recuperar, pero es todo un campeón y algo puede pasar, aunque la realidad es que no ha mantenido una regularidad para eso.



Bernal viene del covid-19. Una vez terminó el Giro de Italia con el título, comunicó que dio positivo, se confinó en Mónaco y una vez recuperado viajó a Colombia.



Tomó unos días de descanso, se sometió a exámenes y reanudó entrenamientos, pero es claro que ese período no ha sido el mejor.



Si bien no está tan mal como parece, que ha cedido segundos frente a sus rivales, que también han perdido tiempo con Roglic, pues Bernal no se ve en forma y le ha pasado factura ese tiempo que perdió con el covid.-19 y sus secuelas.



No hubo un buen espacio para recuperar y lo cogió la Vuelta a España en un momento deportivo no ideal para llegar a una competencia exigente como una carrera de tres semanas.



