El llanto de Egan que hace soñar a todo un país

"Tener el maillot amarillo y el león, tenía ganas de llorar, es la mayor emoción de mi vida. Todavía no me lo creo", declaró entre lágrimas Egan Bernal, este viernes tras situarse líder del Tour a dos días de final, después de una antepenúltima etapa neutralizada por una tormenta de hielo.

"Me dio mucha vergüenza, casi lloro en el podio, vi a mi papá y a mi novia enfrente mío, llorando, fue muy emocionante", señaló.

El colombiano de 22 años defenderá en la penúltima etapa 45 segundos de ventaja con Alaphilippe y 1:03 minutos con su compañero Geraint Thomas, ganador el año pasado.

"No sé... quiero esperar a mañana, es un gran test. Hay que concentrarse en la etapa, hay que defender el maillot", balbuceó, aguantando las lágrimas, Bernal tras coronarse líder en el podio de Tignes.



"Espero recuperar bien hoy y mañana voy a dar la vida en esas últimas subidas. Si me quitan este amarillo tienen que sufrirla", añadió.



La organización declaró sin vencedor la etapa, aunque Bernal lideraba la carrera por delante de Simon Yates cuando se decidió la neutralización debido a una tormenta que había llenado de hielo la carretera.

"Yo no quería parar, cuando me dijeron que era líder, no me lo creía y sigo sin creerlo", señaló Bernal, que tuvo que parar cuando descendía el Col de Iseran, techo del Tour con sus 2.770 metros, que había coronado en solitario, protagonista de una exhibición.



"Pero no podíamos continuar la carrera con la carretera así, era el mejor lugar para parar a los corredores, aunque en el momento nos pareció muy raro", añadió.

AFP