La historia de la recuperación de Egan Bernal

Egan Bernal ganó la novena etapa del Giro de Italia y se convirtió en el nuevo líder de la carrera con una renta de 15 segundos sobre el belga Remco Evenepoel, segundo en la general.



Durante toda la carrera el colombiano ha sido objeto de la expectativa por su estado de salud. En constantes ocasiones durante la carrera, Egan se ha referido a cómo está su espalda.



Con la llegada de la montaña en este Giro, en la cuarta etapa, Egan declaró que "No hubo dolor de espalda ni problema alguno, y tuve las piernas adecuadas para seguir a los otros rivales cuando atacaron, y luego intentarlo yo mismo".

Egan Bernal. Foto: AFP

Toda esta especulación sobre su espalda recae sobre una condición de nacimiento del colombiano, tiene una pierna más larga que la otra. Este problema derivó en una escoliosis, ese es el dolor de espalda que acompaña frecuentemente a Egan.



"Eso hizo que tuviera una escoliosis en la columna y un disco de la columna alcanzó a pinchar un nervio que irriga el glúteo y baja hasta la pierna; es exactamente en el lugar donde me duele, pero es algo que igual no se puede hacer cirugía, no la recomiendan sino rehabilitación, ultrasonido, tratar de bajar la inflamación y luego empezar a fortalecer la zona lumbar para que la espalda tenga más fuerza y pueda sostener ese disco y vuelva a ponerlo en su lugar" declaró Egan en 2020 a ESPN.



Por este mismo problema, el campeón del Tour de Francia en 2019 no pudo completar la carrera en 2020, teniendo que retirarse en la etapa 17, después de perder casi 30 minutos el día anterior.



Desde su retirada del Tour, Egan se ha enfocado en rehabilitarse para conseguir el estado en el que se encuentra hoy. En 2020 su problema le impidió competir en el mundial de ruta de Imola.



En este 2021 el colombiano ha participado en carreras como la Strade Bianche, donde fue tercero, y la Tirreno Adriático, donde fue cuarto.



Ahora, Egan Bernal ya está en lo más alto de la general del Giro y está a 14 días de asegurar la segunda gran vuelta de su palmarés.



