Ya el Tour de Francia está en marcha y las miradas de los aficionados no solo están centradas en la pelea entre Jonas Vingegaard, que defiende el título, y Tadej Pogacar, su gran rival, sino en el colombiano Egan Bernal, que hace parte del equipo Ineos.

Bernal disputa su cuarto Tour: fue 15 en el 2018, lo ganó en el 2019 y se retiró un año después.

Se ganó el cupo

Llega a la competencia con 37 días de carrera y 5.555 kilómetros en sus piernas en la temporada, después del retiro en la Vuelta a San Juan, Vuelta a Cataluña, sus octavos lugares en la Vuelta a Romandía y Hungría, y el puesto 12 en el Critérium Dauphiné.



Luego del accidente en el que casi queda en silla de ruedas y que le pudo causar la muerte el 24 de enero del 2022, Egan llega al Tour tras disputar 10 competencias, en cinco de las cuales ha dicho adiós pronto.



Ha sido muy sincero: “No vine al Tour a disputarlo, estoy lejos del nivel de antes y quiero seguir buscando mi mejor forma”, dijo en la presentación de equipos el jueves pasado. Contundente.

El Tour de Francia 2023 empieza este sábado primero de julio. Foto: Luis Barbosa, Tour de Francia



No hay que hacerse ilusiones, Bernal no disputará este Tour, no lo ganará, no irá por el podio y tampoco estará entre los cinco primeros de la general, y eso ya lo dice todo.

Hablan los expertos



Se ganó un puesto en el equipo Ineos por sus resultados de este año, porque sus directores ven que puede ser una ayuda para sus compañeros y sin grandes aspiraciones, y de pronto puede dar una sorpresa.



“Es una esperanza para el futuro, no para hoy. Después de ese accidente tan fuerte, ya es mucho que esté corriendo. Busca mejorar lo que hace, sentirse ciclista. No son muchos los que sufren esos accidentes y vuelven, pero Bernal lo ha hecho”, le dijo a EL TIEMPO George Hincapié, uno de los ciclistas que tienen el récord de más participaciones en el Tour: 17.

Y agregó: “Tiene un buen equipo y lo rodearán, y eso demuestra que le tienen confianza. Egan puede volver más adelante y esta vez irá al Tour a encontrarse con una carrera de tres semanas”.



Hincapié, que fue coequipero de Lance Armstrong en el US Postal y de ascendencia colombiana, asegura que no hay que esperar mucho de él en esta prueba y que hay que darle el crédito al grupo en el que está.



“Tiene a su alrededor uno de los mejores cuerpos médicos, de fisioterapia y preparación que hay en el ciclismo del mundo en estos momentos, y que esté en el Tour nos advierte que está en una forma para correrlo, no para ganarlo”, indicó Hincapié.



Por último, el corredor estadounidense señaló que lo hace feliz de ver al colombiano en la carrera más importante, un premio a su valentía.



“Que lo corra ya es el premio mayor, para él es como haber ganado su segundo Tour, después de todo lo que ha pasado”, contó Hincapié.



En algunas cosas coincide el exciclista español Pello Ruiz Cabestany, quien estuvo en siete ocasiones haciendo parte del lote del Tour, conocido en Colombia por su rivalidad con Luis Herrera y Fabio Parra.



“Bernal es una incógnita. Tiene un equipo potente, no tiene un líder claro y el colombiano puede ser una figura”, dijo.

Egan Bernal, presentado en el Tour de Francia 2023. Foto: EFE, @Letour_col

“Para ellos, ir al Tour y no hacer nada no es bueno, por eso llevan a los mejores y

Egan Bernal está entre ellos. Qué dicha sería que hiciera una buena carrera”, comentó Cabestany.



El excorredor es de los que piensan que la calidad de Bernal no se pudo haber perdido con el accidente, aunque advierte que hay que ir con cautela.



“Ser protagonista, ir a ganar una etapa y luchar sería lo ideal para Bernal. Sabemos que después del accidente trata de buscar su mejor forma, pero no deja de ser un campeón de Tour”, señaló.



Para el español, ese tipo de accidentes dejan secuelas mentales en los corredores, pero asegura que eso no lo ha visto en el corredor cundinamarqués.



“Miren a Chris Froome, no volvió, pero Bernal demuestra que mentalmente está bien. Lo he visto competir y no le da miedo nada. En Ineos saben cómo está, sin duda, y lo llevar al Tour por algo y no a pasear, esos equipos no se pueden dar el lujo de no hacer nada en una grande”, precisó.

Palabra de campeón



Stefano Garzelli fue campeón del Giro de Italia en el 2000 y fue segundo en el 2003, una voz autorizada para hablar de lo que Bernal puede hacer en el Tour. Y sorprende con su afirmación.

“Hablé con él, y me dijo que estaba contento de volver al Tour y se le ve esa alegría. Será difícil hacer algo, después del accidente, pero él es un corredor de clase y eso no se pierde”, contó Garzelli. Para el italiano, hoy comentarista de televisión, el pedalista de 26 años puede dar una grata sorpresa.



“Vingegaard y Pogacar son los favoritos, luego hay un lote de pedalistas que pelearán el podio y yo meto ahí a Bernal. Regresar a los niveles de antes no será fácil, pero correr el Tour después de ese accidente es algo muy bueno”, precisó el italiano.



Egan Bernal vuelve al Tour luego de dos años y nueve meses, cuando se bajó de la bicicleta tras los dolores de espalda que lo atormentaban, en la edición en la que defendía el título que logró en el 2019, y hoy es centro de atracción y admiración en la prueba por haber superado las dificultades en los últimos meses.

😏 ¿Lo echabais de menos?



🇨🇴 ¡@Eganbernal ha vuelto al Tour de Francia y la afición lo sabe!💛 #TDF2023 pic.twitter.com/CapRjglnY8 — Tour de France COL (@letour_col) July 1, 2023

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

