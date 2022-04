La evolución del ciclista colombiano Egan Bernal sorprende cada día más. Después de 94 días del accidente, el corredor del equipo Ineos está en buenas condiciones y ha superado las delicadas lesiones que sufrió ese 24 de enero pasado.

El médico Gustavo Uriza, el cirujano de columna y quien lo atendió desde el momento del accidente cuando se estrelló contra un bus que estaba detenido al lado de la vía Bogotá-Tunja, reveló los progresos en la recuperación del ciclista y hasta se atrevió a dar una fecha para su regreso a la competencia.



“Una primicia que tenemos. Hicimos las tomografías de control de columna de Egan. Les quiero contar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada y como se hizo con un tornilo transodontoideo, entonces no hay ninguna afección de la unión craneocervical; es decir, está curado de la fractura”, dijo el médico en una conferencia virtual de la Academia Nacional de Medicina.



Y agregó: “De la luxofractura T5 T6, el tac muestra consolidación de la fractura, callo óseo por delante donde estaba luxado, le puse un cajetín para darle espacio entre las dos vértebras. Ahí tiene un gran callo óseo. Y las articulaciones de las vértebras arriba y abajo de la fractura están preservadas, funcionado bien, y todas las fracturas de la costilla, las costales, están curadas con callo óseo”.



El médico, quien explicó paso a paso desde cuando fue informado sobre el accidente del pedalista por el personal de la Clínica Universidad de La Sabana, señaló que a partir del día 120 del accidente (24 de mayo) puede regresar a las carreras.

“Creo que Egan puede hacer torque, pararse en pedales y empezar a competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa deben dar el visto bueno, pero de parte mía la noticia es esa”, comentó.



Bernal confirmó que viajará hoy a Europa. Estará en Mónaco y al lado de su padre, Germán Bernal, seguirá sus entrenamientos, pero no dio ninguna pista de volver rápido a la competencia.



El ciclista de 25 años le pidió permiso al Ineos, la escuadra británica, para viajar a Europa después de presentar EB Project, su nuevo proyecto, con el que busca ayudar a jóvenes figuras del ciclismo colombiano.



“Quiero ponerme un número ya. Rodaré en la bicicleta. Mi papá estará en la moto, él me acompañará. Estoy que me corro; por mí, lo haría ya”, contó.



Sin embargo, Uriza le ha dicho que no compita este año, pero Egan Bernal advirtió que es un tema serio y que lo está “discutiendo” con el médico.



El actual campeón del Giro de Italia ha tenido una recuperación acelerada. Tan solo estuvo 13 días internado en la clínica, la que abandonó el 6 de febrero, tras superar cinco operaciones.

Habló el técnico

La información entregada por el médico Uriza es muy importante, pues el mundo del ciclismo, especialmente en Colombia, sigue pendiente de la evolución de Bernal y de su regreso a las competencias internacionales. Sus compañeros también esperan que eso pase pronto.



Incluso, Daniel Martínez, reciente ganador de la Vuelta al País Vasco, también del Ineos y el ciclista colombiano más importante de lo que va de la temporada internacional, hizo votos para que el regreso del campeón del Tour de Francia del 2019 fuera pronto:



“Sería bueno verlo en la Vuelta a España. La verdad es que su recuperación ha sido admirable”, señaló ayer.



EL TIEMPO se contactó con Darío Cioni, uno de los integrantes el cuerpo técnico de grupo Ineos, quien ratificó que no tiene ninguna confirmación del posible regreso del colombiano a las carreteras. “Técnicamente no tenemos conocimiento de que Egan Bernal vaya a competir a finales de mayo”, dijo Cioni.



El técnico se mostró sorprendido cuando se le indagó al respecto. “Él debe llegar en estos días a nuestra sede en Mónaco. Allí será evaluado por el personal del equipo y se podrán conocer detalles de su condición clínica”, agregó el orientador.



Lo que se conoció es que una vez sea valorado por la parte médica de la estructura del equipo británico en Europa, Bernal seguirá la rehabilitación en un centro especializado en Francia.



El ciclista, por su parte, sabe que debe ir paso a paso, sin hacer locuras. Cuando se le preguntó sobre cómo se vería dentro de un año, fue claro al decir que es impredecible cómo será su estado de forma y que lo que se imagina es corriendo una grande: “Sí, me veo corriendo, al menos, una de las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia o Vuelta a España). Claro, me veo totalmente recuperado y espero no tener dolor. Es complicado, porque hay que trabajar fuerte para fortalecer el cuerpo”, dijo.



Egan señaló que lo ideal sería volver a ser un ciclista competitivo, pero es impredecible cómo será su rendimiento futuro: “No sé si voy a volver a tener el nivel de antes para poder ganar una de esas carreras grandes. Al menos, creo y quiero intentar ser un gregario, ayudar y poder estar a ese nivel”, contó.

Poco probable

Sin embargo, es poco probable, por no decir imposible, que corra pronto. Bernal sigue en recuperación, camina apoyado en un bastón y si bien ha mejorado, pues su condición física no es la ideal.



El ciclista sale a montar bicicleta, eso se ha visto, pero no hace prácticas a fondo, no son exigentes, no son los ‘apocalipsis’ , como él mismo ha llamado a los entrenamientos largos, de cinco, seis o más horas, no puede hacerlos en estos momentos.



Su condición física no es buena. Para volver a la competencia hay que estar casi al ciento por ciento, pero Bernal ha quemado una etapa, no está en forma.



Ineos tampoco se puede dar el lujo de ‘ensayar’ con él. Es uno de los mejores equipos del mundo y no puede poner en peligro la salud de su deportista, no puede arriesgar lo que se ha ganado.



Bernal ha recibido el alta médica, puede correr desde el 24 de mayo, pero una cosa es que esté apto para eso y otra es que su condición sea la ideal para volver a las carreras.



Ni él mismo se ha atrevido a decir que va a regresar a la competencia en las fechas que se dicen, no lo ha dicho. Advierte que quiere hacerlo ya, pero sabe que no puede, que debe esperar un poco de tiempo más. Se ve en un tiempo lejano en alguna prueba y tampoco sabe cómo llegará.



Cioni, tras la consulta de esta Casa Editorial, tampoco lo tiene en las cuentas. Su hubiese sido así, seguro que su respuesta sería distinta. La parte técnica conoce su estado real, por eso ni por sus planes está que vuelva a carretera.



Seguro que es muy bueno lo que pasa, que su rehabilitación sea exitosa, vaya rápida y bien, pero una cosa es que sus lesiones se hayan superado y otra que esté apto para montarse en su bicicleta e integrar un lote.



