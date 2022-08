Después de 6 meses y 21 días del terrible accidente que casi le quita la vida, el ciclista colombiano Egan Bernal regresa a la competencia en la Vuelta a Dinamarca.

Bernal se estrelló contra un bus el 24 de enero pasado, fue llevado de urgencia a la Clínica de la Sabana, pasó por seis operaciones y casi que volvió a la vida, tras las múltiples fracturas que presentó.



(Egan Bernal vuelve a correr 11 meses y 11 días después, ¿qué dijo?)

(Egan Bernal vuelve a las carreras, día, hora y por dónde ver la prueba)



La vida le dio otra oportunidad. Ese día volvió a nacer, tal y como lo dijo su mamá, Flor Marina Gómez, días después de ese duro golpe al corazón que fue el accidente de su hijo.



Egan Bernal la ‘sacó barata’, pues no solo se salvó de morir, sino de quedar para el resto de sus años en una silla de ruedas, pues el golpe le afectó partes vitales del cuerpo.

Primer pedalazo del drama



Hacia las 10:01 de la mañana, Bernal entrenaba como si estuviera haciendo una prueba contrarreloj, junto a varios de sus compañeros en el equipos Ineos, Daniel Martínez, Brandon Rivera, Richard Carapaz, Andrey Amador, Carlos Rodríguez y Omar Fraile.



La contrarreloj exige mucha concentración y Egan, en su afán de siempre mejorar, monitoreaba su velocidad. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62... ¡Pum! El entrenamiento se acabó de golpe. Un bus intermunicipal frenó en la misma carretera en la que Bernal comenzaba a tomar velocidad. El golpe fue seco y la parte trasera del bus quedó como si la hubiera golpeado otro carro.



Como Egan quedó consciente, no se dio cuenta, en principio, de lo que le había pasado. Lo único que pedía era algo para aliviar el dolor. Ni él mismo sabía la gravedad de sus lesiones. Eso se fue divulgando con el paso de las horas, mientras se volvía habitual visitante del quirófano.



Sufrió fractura de vértebras, fractura de fémur derecho, fractura de rótula derecha, trauma torácico, un pulmón perforado y varias costillas fracturadas debido al fuerte impacto.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal y los médicos que lo atendieron en la Clínica de la Sabana. Foto: Prensa Clinica de la Sabana



Hora tras hora se fueron conociendo más lesiones. Se confirmó que volvía a la sala de cirugía por una osteosíntesis de una fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha y por el manejo de lesiones dento-alveolares que presentó en la boca.

Pronto, tal vez más pronto de lo esperado, el campeón del Tour de Francia del 2019, envió por redes sociales un mensaje: “Después de haber tenido un 95 por ciento de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a @ClinicaUsabana, a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, @mafemotas y a todos ustedes...”, publicó.



Después de 14 días del accidente abandonó la clínica. Fue dado de alta y posó, de pie, junto al grupo de médico que lo cuidó durante todo ese tiempo. La recuperación cambió de escenario. Ahora se iba a su casa.



Sus fanáticos comenzaron a seguir sus redes sociales como si se tratara de un reality, a la espera de una nueva señal de evolución de su salud. Y Egan, poco a poco, las fue soltando, lo que despertó el optimismo sobre su estado de salud.

Rápidos avances



El 10 de febrero, tres días después de abandonar la clínica, Egan publicó una fotografía junto a su masajista en el Ineos, Cristian Alonso, a quien le dejó palabras muy especiales.



“‘Mi masajista’, y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el ánimo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil”, escribió.



Y agregó: “Casi 5 años trabajando juntos y lo que él ha hecho por mí, muchas veces no tiene precio, porque son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan. Después del accidente se quedó para apoyar a mi familia y asegurarse que cuando saliera de la clínica tuviera todo lo necesario para mi rehabilitación. Todos deberíamos tener un Cristian Alonso en nuestras vidas.



Los primeros pasos, con ayuda de los médicos; cómo hacía flexiones en una camilla, cómo se subió a la bicicleta estática para dar sus primeros pedalazos tras el choque contra el bus, a los 22 días del accidente fueron la noticia en esos momentos.



Parecía increíble, pero Egan, todo indica, está hecho de otro material. Con una narración de un gol de Lionel Messi de fondo, Bernal salió en un video pateando un balón. El milagro seguía adelante.

Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto.



Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go 🧑🏽‍🦽



Pdta. Yerba mala nunca muere 😉 pic.twitter.com/XRm3Au7KgW — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 15, 2022



Dada la gravedad del accidente que sufrió, es un milagro que ya Egan esté dando pasos y, sobre todo, pedalazos. Pero el primer objetivo era recuperar totalmente las funciones de su cuerpo, antes de pensar en regresar a la competencia. Es un proceso largo y, sobre todo, de mucha paciencia.



El médico que lo operó, Gustavo Uriza, dijo q en abril que podía competir ya, que se habpía curado, algo que generó optimismo y críticas.



"Una primicia que tenemos. Hoy hicimos las tomografías de control de columna de Egan, el accidente fue el lunes 24 de enero y hoy (martes) se cumplen 92 días. Les quiero contar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada y como se hizo con un tornilo transodontoideo, entonces no hay ninguna afección de la unión craneocervical; es decir, está curado de la fractura", dijo el médico en una conferencia virtual de la Academia Nacional de Medicina, pero no era tan así.



“El proceso de volver a ser el ciclista de antes es de acuerdo a una planificación compleja y grande. La primera es la rehabilitación, la segunda será la fase de reentrenamiento y la tercera es la del entrenamiento”, le dijo a EL TIEMPO el médico especializado Gustavo Castro.



“La ventaja es que las fracturas fueron estabilizadas de forma quirúrgica, eso da el aval a que comience una recuperación rápida para poder empezarlo a mover más rápido. La idea es que se permita que los tejidos y que el hueso peguen de una buena forma, que vuelva a tener la estructura de esto, y en eso se irán unos seis meses”, agregó Castro aquella vez.



El 27 de abril, el campeón del Giro de Italia del 2021 dio a conocer la información de su regreso a Europa, pero no iba a competir, seguiría su proceso de recuperación cerca del departamento médico del Ineos.



Su desembarco en el viejo continente fue importante para él, pues rediseño su rehabilitación al lado de sus técnicos, quienes de forma personal se dieron cuenta en momento por el que atravesaba su gran estrella, su diamante.



Las redes sociales, una vez más, fueron el mejor factor para conocer su actualidad. Bernal comenzó a subir videos de sus largas y difíciles sesiones de fisioterapia, las que alternaba con las horas encima de la bicicleta.

Pésima noticia



Pero hubo una mala noticia, algo que lo perturbó y que no lo dejó dormir en paz. El 12 de mayo su mamá dio a conocer la noticia de que luchaba contra el cáncer de mama.



Flor Marina contó que días antes del viaje de su hijo a Europa se supo la noticia, pero que eso no fue impedimento para que los planes del corredor siguieran adelante.



Con el corazón en la mano, Bernal siguió sus entrenamientos al pie de la letra, los que eran diseñados por el departamento médico y físico del Ineos, que quería verlo recuperado.



Las prácticas eran duras y el Ineos comenzó a ver la posibilidad de que regresara a las competencias. En primera instancia se dijo que volvería en la Vuelta a Burgos, luego que estaba listo para la Vuelta a España y que la mayor opción era verlo en la Vuelta a Alemania.



Todo lo anterior era mentira, solo especulación. En un programa de la red social Twitch, al lado de Domenico Pozzovivo y Vincenzo Nibali, Bernal dejó su deseo de regresar rápido, de tener las condiciones para hacerlo en julio pasado, pero también dejó en claro que la escuadra británica no tenía afán.



Lo cierto es que esa vez el mismo ciclista advirtió que la opción era regresa a competir en las clásicas italianas de octubre, finalizando la temporada, algo que tampoco se cumplió.



Ineos, analizando pro y contras, viendo la evolución y el estado del corredor, determinó que fuera en Dinamarca, una carrera a la que llega sin la presión de ganar, de ir por el título o por el triunfo parcial.



Es importante que vuelva, que regrese a pedalear en un lote competitivamente. Si bien desde hace meses realiza sus entrenamientos acompañados de sus amigos, pues en Dinamarca tendrá la oportunidad de saber en qué condición está.



Lo más importante, ahora, no es si gana o no, lo clave es que se vuelva a sentir ciclista, que regrese al lote, un año y 11 meses después de su última competencia. Ya eso es mucho y tiene recorrido.



Lo ideal es que Egan Bernal sepa cómo está luego de las terribles lesiones que le dejó el accidente de enero pasado. Una cosa es entrenar y otra cosa competir, aunque esta última palabra para él no debe de existir en esos momentos.



Es difícil saber qué será de su futuro, pero el volver a las carreras es un buen síntoma. Ya la temporada está cerca de su final y volver a tomar el ritmo en pruebas como Dinamarca es importante para él y el equipo.



Su primer reto será reconocer la movida en el grupo, ser parte de un lote, lidiar con sus rivales, más que competir, más que ganar.



Conocer su ‘nuevo’ cuerpo en competencia, luego de las seis operaciones y el largo y doloroso segmento de la rehabilitación será la meta de Bernal por estos días.



A esta altura del año y después de los fuertes golpes es claro que lo primero que hay que saber es la reacción del cuerpo a esos difíciles días.



El aval para que regrese a las carreras quiere decir que médica y mentalmente está apto para eso, para rodar, no para pelear un título.



No esperen a un ciclista ganador, que pelee un embalaje, que luche por una general, hay que ver al Bernal encima de la bicicleta ‘recordando’ viejas épocas, lo que hacía antes del infortunado hecho.



Tampoco se sabe a qué nivel volverá y si será el mismo Egan del Tour 2019 o del Giro 2021. Nadie conoce, ni los médicos, ni los preparadores y ni él mismo si volverá a ser el ciclista competitivo y que se prepare para el gran asalto de volver a obtener el título de una grande.



Por ahora, lo importante es que regresa, en una carrera que no debe ser exigente para él, que debe tener la connotación de saber cómo se desempeña en una prueba y no siempre con el fin de obtener una victoria.



(Luis Suárez, la nueva realidad: el precario vestuario donde le tocó cambiarse)

(Piqué: ¿cómo conoció a Clara Chia Marti con la que engañó a Shakira?)

Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto.



Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go 🧑🏽‍🦽



Pdta. Yerba mala nunca muere 😉 pic.twitter.com/XRm3Au7KgW — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 15, 2022



Deportes