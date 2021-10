Egan Bernal, triste, denuncia que envenenaron a su perro

Una fuerte noticia dio Egan Bernal en sus redes sociales al contar la historia de Yako, el perro criollo que adoptó su hermano hace un año y el cual, según el campeón del Giro, fue víctima de envenenamiento.



"Era El Niño rebelde, el que rompía todo y nunca estaba quieto. Pero era nuestro Yako, molestaba siempre a mis otros bebés, le hacía compañía a mi mamá", afirmó Egan en su cuenta de Instagram.

Yako murió

Egan Bernal, Yako y su novia, Maria Fernanda Motas. Foto: Tomado del Instagram de Egan Bernal

Tristemente, y como lo sigue contando el ciclista en sus redes sociales, el animal murió envenenado junto a otra perra, de nombre Zorra.



"Ya era demasiado tarde. Era un ser importante para nosotros y no es justo... De verdad que no es justo!! Que haya gente que sea capaz de envenenar a un animalito y hacerlo sufrir de tal manera", afirmó Bernal, asegurando que a pesar de que su hermano lo encontró, no pudo hacer nada para salvar su vida.



Egan invitó a cuidar los animales

"Que (alguien) sea capaz de esto está muy mal. Creo que no solo se trata de perros, son seres fieles y especiales. Y nadie tiene derecho de acabar con la vida de un ser tan inocente de la forma que lo hicieron", escribió Bernal, quien en 2021 ganó el Giro de Italia.



Finalmente, Bernal aseguró que compartía una parte de lo que estaba sintiendo e invitó a todos sus seguidores a reflexionar y cuidar de los animales, así como del mundo.



