Los rumores del regreso a la competencia del ciclista colombiano Egan Bernal no paran y en los últimos días se ha hablado mucho de que hará parte del equipo Ineos en la Vuelta a Burgos, que arranca el próximo 2 de agosto.

Bernal sigue su recuperación en Europa, luego del durísimo accidente del pasado 24 de enero, en el cual casi pierde la vida.



(¿Shakira y Piqué no se separan? Así sonó 'Te felicito' en camerino de Barcelona?)

(Las razones por las que Brasil es tan superior en el fútbol suramericano)



En las redes sociales, el pedalista ha dejado ver un buen estado de forma, con entrenamientos de fondo importantes a esta altura del año y luego del percance.

Entrenamientos en España



El ciclista comentó en redes que estaba listo para volver a las competencias, pero se conoció que si bien eso es verdad el equipo no tiene ningún interés de que regrese pronto.



Hace un mes, Bernal, en un twitch, con Domenico Pozzovivo y Vincenzo Nibali, señaló que la idea era que volviera, tal vez, en las clásicas italianas de octubre. Una idea mucho más real.



Lo de Burgos no parece tener seguridad, más cuando Bernal en sus redes subió una foto y un texto en el que advierte que salió de la concentración en España y volvió a su residencia en Mónaco.



“Después de 3 semanas de concentración en altura y duro entrenamiento 👊🏽, vuelvo a casa y acá seguimos la preparación. Siguiente gran objetivo, volver a competir 👌🏽 Trabajo duro, paciencia, y convicción en lo que se hace son claves para salir adelante!”, escribió.



Si estuviera en los planes del equipo para ir a Burgos lo más fácil era que hubiese continuado su entrenamiento en España y no trasladarse al Principado.



Lo cierto es que el regreso de Bernal no parece cercano, pues tampoco hay interés de que esté en la Vuelta a España, porque al Ineos lo que le busca es que se recupere bien y no exponerlo.



(Luis Díaz: los elogios que recibe antes de una nueva final con el Liverpool)

Después de 3 semanas de concentración en altura y duro entrenamiento 👊🏽, vuelvo a casa y acá seguimos la preparación. Siguiente gran objetivo, volver a competir 👌🏽

Trabajo duro, paciencia, y convicción en lo que se hace son claves para salir adelante. pic.twitter.com/kBhpbAg4D4 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) July 27, 2022





Deportes