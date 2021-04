En Europa dicen que Egan no corre el Giro, ¿cuál es la verdad?

Las alarmas están prendidas. Egan Bernal vuelve a ser noticia, tras los rumores que llegan desde Europa ente la posibilidad de que no corra ni Giro de Italia, ni el Tour de Francia.

Se dice que los dolores de espalda son los culpables, que no se ha recuperado y que eso lo tiene impedido para ir al Giro.



Todo comenzó con la información que dio el periodista italiano Beppe Conti, quien advirtió que el ganador del Tour de Francia no se ha recuperado de la lesión en la espalda y que no irá al Giro ni al Tour y centraría todo en la Vuelta a España.



Eso generó confusión en el ciclismo colombiano, pero esa información nunca fue confirmada por el Ineos, el equipo de Bernal.



EL TIEMPO se puso a la tarea de investigar y la gente cercana a Egan advierte que si bien no está del todo recuperado de los dolores en la espalda que lo sacaron del Tour del 2020, su estado es bueno para ir al Giro de Italia.

Egan Bernal cedió más tiempo en la general. Foto: EFE



Bernal ya está en Europa, concentrado en Andorra, donde realizará sus últimos entrenamientos previos a la carrera, que arrancará el próximo 8 de mayo.



Ya se ha corregido el problema de la diferencia de medidas de las piernas del ciclista. La labor fue ardua, pero ya se adaptó a los cambios que se le hicieron en la bicicleta.



En cuanto al dolor en la espalda es verdad que no ha desaparecido, pero es mucho menor que el del año pasado. Ha trabajado físicamente para superarlos.



Nadie puede descartar que regresen los fuertes dolores, pero la fuente informa que Egan está bien y preparado para ir al Giro, no hay ningún impedimento para que haga parte del lote.



Hay un inconveniente con la inflamación de un disco en la columna, por eso los dolores, pero hoy está bien, apto para competir. Se ha manejado el tema con trabajo físico, de cargas, pero no es verdad que este problema lo pueda sacar del Giro.



