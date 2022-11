El actual campeón del Tour de Francia, el danés, Jonas Vingegaard, habló de su temporada y de lo que viene para el 2023, año en el que es claro que defenderá el título en esas competencias.

Vingegaard, quien luego de ganar el Tour tuvo pocas apariciones en el pelotón internacional, entregó su visión de lo que viene al medio 'Het Nieuwsblad'.



(Carolina Otálora, patinadora que pidió la eutanasia, falleció en Bogotá)

(Piqué: así era el trato de Shakira con esposas de otros jugadores, video)



El corredor del Jumbo Visma lamentó que el belga Remco Evenepoel no esté en el Tour y se haya decidido por ir al Giro de Italia.

'No se olviden de...'

"Remco y yo en la misma Gran Vuelta, eso podría funcionar bien. Ambos nos beneficiamos de una carrera dura. Podría ser un buen aliado hasta que tengamos que lidiar entre nosotros”, dijo.



Y agregó: “Sin embargo, me resulta difícil estimar cómo nos relacionemos entre nosotros en este momento. Nunca hemos competido entre nosotros en una carrera de tres semanas".



Vingegaard sorprendió al hablar de sus rivales para la próxima temporada, pues no solo habló de Evenepoel y de Tadej Pogacar, sino del colombiano, Egan Bernal.



"Sería realmente genial correr con Evenepoel, no puedo esperar a ese momento... Pero no se olviden de Roglic y Bernal. Todos nosotros juntos en una Gran Vuelta, ya estoy emocionado. Quiero competir contra los mejores. Si gano, solo hará que mi victoria brille", precisó.



Bernal ya comenzó su preparaci+pn para la próxima temporada en la que, muy seguramente, estará en el Tour, si se pone a tono.

(Ciclismo colombiano 2022: del brutal accidente de Egan al escándalo de Nairo)(Martha Bayona ganó el keirin en la Track Champions League)



Deportes