El triunfo de Daniel Martínez en la Vuelta al Algarve sirvió para que el tema Ineos y el próximo Tour de Francia tuviera un capítulo más.

Martínez, en la contrarreloj final, ajustó su primer título del 2023 y el octavo de su carrera deportiva, lo que deja tranquilos a los técnicos de sui equipo de cara al futuro.



Rod Ellingworth, el manager general de la escuadra, advirtió que el colombiano es uno de los corredores que ellos tienen en cuenta para la nómina del Tour de Francia, debido a su presente.

Con calma



Ellingworth, al mismo tiempo, se refirió a la actualidad de Egan Bernal, quien no ha podido viajar a Europa por el problema en la rodilla izquierda, que lo obligó a abandonar en la Vuelta a San Juan, Argentina.



"Con Egan, no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él en absoluto. Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Es totalmente abierto”, dijo el mánager a cyclingnews.com



Y agregó: “No puedes criticar lo que ha hecho. Es bastante fenomenal donde está. Me envía videos y actualizaciones de lo que está haciendo en los entrenamientos y, para ser honesto, no podría estar haciendo más. Estamos corriendo con él dándole todas las oportunidades, apoyándolo al ciento por ciento”.

Egan Bernal. Foto: Luis Barbosa

Bernal debía de disputar la Vuelta a la Comunidad Valenciana la semana pasada, pero l inconveniente en la rodilla no lo dejó y en el Ineos quieren llevarlo con calma, luego del brutal accidente en enero del 2022.



“Este pequeño problema no tiene nada que ver con el año pasado. Es solo un moretón alrededor de la rodilla. Simplemente no queremos correr ningún riesgo con él”, precisó Ellingworth.



"Está frustrado, está desesperado por correr. Pero tienes que ser fuerte con estos muchachos porque siempre quieren presionar. El año pasado, Egan quería regresar antes, pero lo detuvimos. A veces tienes que detenerlos”, contó el manager general.

