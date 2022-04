Él ciclista colombiano Egan Bernal sigue con su etapa de arduo trabajo, en busca de su recuperación física, tras el accidente que sufrió.

Este jueves, el equipo del colombiano, el Ineos, difundió un emotivo video que agrupa las mejores imágenes de todo el proceso de recuperación que adelante el pedalista.

El video de Egan

El video, de 3 minutos 47 segundos de duración y titulado 'El mejor día de mi vida' muestra el paso a paso, con frases de Egan contando lo que vivió: "Cuando llegó el doctor me tuvieron que enderezar el fémur, ahí en la carretera, yo tirado, fue el dolor más teso, y eso me salvó la vida", relata Egan.



"Las personas que me vieron en la camilla, quejarme, me cambiaban el pañal, esas pequeñas cosas las voy a recordar por siempre", dice Egan.



Luego, Egan relata que el mejor día de su vida fue cuando pudo volver a montar en bicicleta, junto a sus familiares y amigos.



Además habló del apoyo que ha recibido del equipo Ineos en todo este proceso.



"Mira el detrás de cámaras del emotivo regreso de @Eganbernal a la bicicleta en Colombia", dice el trino del Ineos donde se comparte el video.

El choque de Egan Bernal con un bus, que estaba detenido en vías de Cundinamarca, se dio el 24 de enero de este año. Ese mismo día, el vigente campeón del Giro de Italia fue internado en la Clínica de la Universidad de la Sabana. En ese centro médico fue operado en cinco oportunidades.



El ciclista colombiano recibió el alta médica el 28 de enero. A partir de entonces, su familia y él han informado constantemente sobre su progreso en la rehabilitación.



