El ciclista colombiano Egan Bernal sigue en plena recuperación en Europa, se le ha visto muy activo en entrenamientos con un grupo de compañeros del equio Ineos en carreteras de España.

Ineos no se ha quedado quieto, sabe que debe reforzarse para las próximas temporadas, pues si bien los resultados no han sido malos, pues no registra vicroria en una de las ccompetncias grandes.



Sería un excelente refuerzo



Ni el Giro de Italia ni el Tour de Francia fueron para ellos. Richard Carapaz fue segundo en Italia y Geraint Thomas tercero en Francia el domingo, pero es un equipo armado para ganar.



Con el delicado accidente de Bernal en enero pasado, la escuadra perdió la opción de pelearles los títulos en carreras grandes a los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar.



Lo anterior indica que están a la baja y que necesitan a un ciclista que pueda pelear más arriba, si es que Bernal vuelve a su mejor momento.



En Europa se ha hablado de varias opciones que tiene la cuerda británica para contratar de ciclistas y los medios en España como Marca advierten que hay un pez gordo que puede llegar a las huestes del Ineos.

Primoz Roglic Foto: AFP



Se trata de Roglic, quien tiene dudas de defender el título en la Vuelta a España, que arranca el próximo 19 de agosto.



La publicación cita a la página neerlandesa wielerflits.nl, quien afirma que Roglic podría llegar a ser compañero de Bernal.

Problema grande



El tema es que el ciclista esloveno, que se retiró del Tour de Francia por un fuerte golpe en la etapa del pavé, tiene contrato con el Jumbo Visma hasta el 2025.



El tema no está nada claro, pero cuando el río suena, piedras lleva y habrá que esperar a ver qué pasa.



