Las declaraciones del médico Gustavo Uriza sobre el alta médica del ciclista colombiano Egan Bernal y su aval para que vuelva a la competencia el próximos 26 de mayo, solo cuatro meses después del accidente, han dado mucho de qué hablar.

Cuando Uriza advirtió que desde esa fecha ya podía ir a la competencia, pues los interrogantes salieron a flote. EL TIEMPO habló con uno de los directores deportivos, Dario Cioni, quien señaló que esto no estaba en los planes, algo que confirmó este viernes el subdirector del equipo, Rod Ellingworth.



Que se recupere



“Creo que todos han estado especulando sobre cuándo volverá a competir, pero para ser muy claros, no hay planes en este momento”, dijo Ellingworth a la página www.cyclingnews.com



Y agregó: "Hemos dicho todo el tiempo, realmente, que tienes que tomarlo día a día. Cuando alguien ha tenido un accidente horrible como ese, en primer lugar está ese shock inicial para él y su familia. Luego, después de eso, se trata de superar las operaciones clave”.



Bernal se chocó contra un bus que estaba detenido al lado de la vía Bogotá-Tunja y sufrió lesiones difíciles, pasó cinco veces por el quirófano, pero ya está entrenando para ponerse en forma.



“Egan se recuperó absolutamente más rápido de lo que nadie podría haber predicho, y diría que mucho de eso se debe a él y ese ardiente deseo de regresar", aseguró Ellingworth.



El actual campeón del Giro de Italia está en Mónaco, donde seré avaluado por los médicos del equipo Ineos y luego será enviado a un centro de rehabilitación en Francia.



“Así que va a volver. Pero no hay expectativas y todavía no hay absolutamente ningún plan para competir. Es demasiado pronto para predecir cuándo podría volver. Simplemente no tiene sentido ni siquiera poner una fecha”, contó el subdirector.



Según Uriza, a partir del día 120 del accidente Egan puede volver a hacer torque, pararse en pedales y puede empezar a competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa serán los que den el visto bueno.

Un plan claro



“Su idea es que solo quiere sentirse un poco más cerca del equipo. Quiere involucrarse en alguna actividad grupal, porque estará en Mónaco y tenemos personal allí. Hemos tenido una buena relación con el grupo médico en Colombia y nuestro equipo médico ha sido increíble. Todo lo que ha hecho lo ha hecho en conjunto con el equipo. Pero ahora, para él, creo que se trata de volver al entorno del equipo. Se sentirá como si estuviera más cerca y un poco más parte de ello”, contó el dirigente del Ineos.



El subdirector del equipo británico dijo que el ciclista colombiano estará en la bicicleta con los muchachos porque lo estimulará. Pero no es como si acabara de regresar de una clavícula rota. Hay más complejidades aquí, y es por eso que no correrá hasta que esté listo.



"La mayoría de los muchachos en esa situación quieren moverse más rápido de lo que posiblemente necesitan. Así que tienes que trabajar con ellos y asegurarte de que no haya atajos, porque si te pierdes alguna parte clave del trabajo de rehabilitación, podría volver a afectarte”, contó Ellingworth.



“Tienes que asegurarte de que estén haciendo ese tipo de trabajo y esa es parte de la razón por la que también queríamos traerlo de regreso a Europa, solo para tener más evaluaciones y ver dónde está. Pero con Egan, como con la mayoría de nuestros ciclistas, en realidad tienes que contenerlos un poco y poner los frenos", concluyó.



