En la noche de este lunes, 6 de febrero, se registró un sismo en Colombia de magnitud 3,7, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Aunque la profundidad del movimiento telúrico no fue de gravedad, los reportes de los ciudadanos de distintas zonas de Cundinamarca dieron cuenta del impacto del sismo.



Mientras la mayoría de afectados se concentraron en compartir su experiencia, quienes no lo sintieron compartieron sus cavilaciones en torno a dicha situación.



Xiomara Guerrero, exnovia y encargada de las comunicaciones del ciclista Egan Bernal, fue una de las que reportó no haber percibido el temblor. Pero, en medio de su mensaje, dejó una indirecta para su expareja.



(Puede leer: Piqué, al paredón: revelan el supuesto 'nuevo plan de revancha' de Shakira).

'Gracias a mi ex ya no siento nada'

Guerrero, quien ha dejado de a poco su actividad en Twitter, sorprendió en la noche de este lunes con su mensaje referente al temblor.



"¡Dicen que tembló! Pero gracias a mi ex ya no siento nada", apuntó en el tuit relacionado.



Aunque en ningún momento mencionó a Egan Bernal, las relaciones de los internautas no se hicieron esperar.



Y en medio de distintos comentarios que conectan el escrito con el único colombiano que ha ganado el Tour de Francia, el tuit alcanzó más de 20 mil reacciones.

Dicen que tembló!

Pero gracias a mi ex ya no siento nada. — Xiomy Guerrero (@XiomyGuerrero4) February 7, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Tuit Xiomara Guerrero. Foto: Twitter Xiomara Guerrero

Más noticias