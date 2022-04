Después de la emoción que transmitió Egan Bernal en su actividad con los medios de comunicación el pasado sábado, el ciclista colombiano ya piensa en el balance de su excelente recuperación.



Este domingo, sus imágenes 'rodando' por carreteras de Cundinamarca, de nuevo con sus amigos más cercanos y su novia María Fernanda Motas, volvieron a poner de relieve que su regreso podría estar más cerca de lo pensado.

Ahora, según compartió en redes sociales, parece ser momento de resumir en cifras lo que han sido sus primeras horas en carreteras colombianas, tras el duro accidente sufrido en enero.



El balance de Egan Bernal

Egan Bernal, el domingo 27 de marzo, durante su regreso a las vías. Foto: @camicasti852, @pagudelov

Acompañando una fotografía en la que se le ve rodar junto a sus seres queridos, Bernal compartió las cifras que han dejado sus primeros siete días entrenando en carretera.



"584 km, 23 horas, 4.000 mts de ascenso, primera semana de entrenamiento", resumió Bernal este lunes.

584 km ✔️

23 horas ✔️

4.000 mtrs de ascenso ✔️

Primera semana de entrenamiento 👊🏽 pic.twitter.com/hMgz3UcpdU — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 4, 2022

En la charla que mantuvo con los medios de comunicación, Egan manifestó que no ve prudente ponerse un tiempo fijo para regresar a las competencias.



De hecho, según dijo, por ahora el consejo médico es no "pararse en los pedales". Eso sí, concluyó, "Lo más importante es estar vivo".

Egan Bernal reaparece ante los medios tras grave accidente El campeón del Giro de Italia habla de su recuperación. Egan, este sábado. Foto: N. Gómez, EL TIEMPO

DEPORTES