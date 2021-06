Egan se confesó: duro y claro, tras el título del Giro de Italia

No pudieron escoger un mejor sitio para el homenaje al campeón del Giro de Italia 2021, Egan Bernal. La nave central de la catedral de Sal del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, se vistió de rosa para recibir a su hijo, el que le dio el segundo título de esa competencia al país, tras el que logró Nairo Quintana en el 2014.

Con una rica colección artística en su interior, en la que se destacan las esculturas de sal y mármol en el ambiente religioso, fue el sitio ideal al que llegó Bernal, en zapatos cómodos y chaqueta, para recibir los aplausos de los invitados, con quienes compartió un instante y la experiencia que vivió al ganar la segunda carrera por etapas más importante de mundo.



Por esas rutas entrenó, como lo recordó, cuando Fabio Rodríguez fue su técnico en el ciclomontañismo, por ese sitio emblemático del municipio se hizo hombre, ciclista y campeón, y en esa catedral fue homenajeado.



Egan Bernal se expresó como es, un ciclista, sencillo, que regaló camisetas rosadas, que identifican al ganador del Giro, a varias personalidades.



Los primeros en recibirlas fueron Germán y Flor, sus padres, con quienes se dio un abrazo gigante, como el tamaño de la catedral.

Homenaje a Egan Bernal en Zipaquirá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



“El Giro es la carrera que más me gusta. Siempre había querido ganar el Giro antes de pensar en ganar el Tour de Francia. Esta camiseta indica que ‘volví, estoy acá’. Esto es para Colombia”, para que la disfruten, dijo emocionado el corredor del equipo Ineos.



Se paró una y mil veces del sillón para recibir regalos de sus patrocinadores, para entregarle una bicicleta a un niño de las 19 que regaló la Gobernación de Cundinamarca para que varios como él puedan cumplir sus sueños.



Bernal recibió de manos del alcalde de Zipaquirá, Wilson García Fajardo, la llave del municipio y se le entregó un decreto simbólico en el que se le nombró hijo ilustre.

Una ruana tejida por los artesanos de la región hace parte desde ayer de su indumentaria, al igual que el uniforme del equipo de la Liga de Cundinamarca.

Egan Bernal y sus padres, Germán y Flor. Foto: EFE

Las claves



Y comenzó a responder preguntas. Habló de lo que le pasó en el Giro, de lo nervioso que estuvo durante la carrera y de lo que vivió ese día de la crisis, ese 28 de mayo, cuando Simon Yates lo puso contra las cuerdas y él creía que se le iba el título de la carrera.



“Daniel (Martínez) me decía que le diera con todo, que no me entregara. Cumplía mi mamá años y quería darle un buen regalo, pero cometí errores, les salí a varios ataques y me quedé limpio”, recordó.

Creí que iba a perder el Giro, pero me di cuenta de que hay que sufrir para conseguir las cosas. FACEBOOK

Y agregó: “Daniel me metió en el cuento y me decía que pedaleara, que ya llegaba el terreno para recuperarme. Creí que iba a perder el Giro, pero me di cuenta de que hay que sufrir para conseguir las cosas”.



Desde Europa, su gregario de oro, le envió un mensaje. Martínez, por compromisos con el equipo, no pudo estar, pero es inolvidable ese momento cuando se puso al frente y con el puño le decía a su líder que no se rindiera.



“Saludo a todos. Espero que la pasen bien al lado del gran campeón”, precisó Martínez.

Casi dos horas duró el acto, minutos importantes para la vida de Bernal, quien seguirá su camino y anunció que irá por la triple corona, pues no quiere quedarse solo con el Tour y el Giro.



“Iré a la Vuelta a España. No sé en qué condiciones, pero mi meta es ganar las tres grandes”, sentenció.



