Egan Bernal tiene claro el trabajo que hará en el Tour de Francia

El ciclista colombiano Egan Bernal se convirtió en el campeón de la Vuelta a Suiza, luego de sortear la última etapa con salida y llegada en Goms, de 101 kilómetros, que fue ganada por Hugh Hart, y habló de lo que será para él el Tour de Francia.

"Me he llenado de confianza, eso está muy bien. No voy a decir que estoy entre los favoritos. Geraint será nuestro líder y yo estaré ahí para ayudarle”, señaló el colombiano.

El Tour de Francia comenzará el próximo 6 de abril con una etapa en línea en Bruselas.



Sobre el título en Suiza, el ciclista del equipo Ineos, dijo: “Es una de las carreras más grandes que he ganado. Estoy muy feliz y me da mucha confianza para las próximas carreras”.



Y agregó: “Justo antes de la carrera tuve un gran accidente y no pude ir al Giro. Así que venir aquí y ganar es muy bueno para mí y para el equipo”.



