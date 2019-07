Egan habló del 'infierno' que vive en el final de cada etapa

Egan Bernal quiere vivir el día a día del Tour de Francia. Cada vez que termina una etapa esa es la frase que pronuncia, pero este martes se salió de contexto, pues explicó lo que se vive en los últimos metros de cada jornada y cómo es su recuperación.

“Ha sido una carrera dura. Han pasado días difíciles y lo importante es dejar pasar esos momentos sin perder tiempo. No caerse y estar listo en la montaña”, señaló el ciclista del equipo Ineos.

“Es importante ver al equipo fuerte. Al final nos llevan en las primeras posiciones, buscando la mejor rueda. Ellos se ven muy fuertes. Cuando están adelante la potencia en increíble y los momentos son de nervios”, agregó.

En esos instantes finales de cada etapa se oyen gritos, todos buscando espacio para sus embaladores. No les importa nada

“En esos instantes finales de cada etapa se oyen gritos, todos buscando espacio para sus embaladores. No les importa nada y nosotros tenemos que estar ahí. Es por eso que destaco el trabajo de los compañeros, son nuestros ángeles guardianes”, señaló.



Ya está cerca la primera llegada en alto, será este jueves, y Bernal tiene claro lo que hay que hacer no solo encima de la bicicleta, sino cuando la jornada se acaba para llegar de la mejor forma.



“Digamos que hay que ir día por día. Mañana habrá un poco de montaña al final, pero todo el mundo espera la etapa del jueves, la primera llegada en alto, en la que, seguramente, se van a marcar diferencias. Los escaladores quieren buscar esa jornada. Hay que recuperar bien, estar tranquilos y ese día será una locura”, dijo.



“Me siento bien. Al final si nos ponemos a contar los kilómetros, pues uno no quiere ni salir. Se va sintiendo el día a día, duelen las piernas cuando bajan las escaleras, eso ya se va notando. No se duerme lo mismo y hay que estar atentos en la recuperación. Dormir una hora más, un buen masaje es ideal para llegar bien”, precisó.



