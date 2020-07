Egan Bernal no promete ganar el Tour de Francia

El actual campeón del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal (Ineos), prometió que hará su mejor esfuerzo para renovar el título de la carrera por etapas más importante del mundo, en una despedida que se le hizo en su natal Zipaquirá tres días antes de viajar a Europa.

"La verdad no prometo ganar el Tour de Francia pero lo que sí prometo es hacer lo mejor posible, demostrar de qué estamos hechos los zipaquireños, demostrar de qué estamos hechos los colombianos y tratar de hacer lo mejor posible", dijo el corredor en un homenaje que tuvo lugar la noche del jueves en la Catedral de Sal de Zipaquirá, la primera maravilla de Colombia.



Bernal y Nairo Quintana (Arkea-Samsic) encabezarán el grupo de unas 180 personas que viajarán el domingo de Bogotá a Madrid en el "Vuelo del deporte" colombiano para retomar sus entrenamientos en Europa y, en algunos casos, regresar a la competencia.



En ese avión también irán otros ciclistas colombianos como Miguel Ángel "Supermán" López (Astana), Rigoberto Urán y Sergio Higuita, ambos del Education First. En la despedida a Bernal, primer colombiano en ganar el Tour de Francia, el alcalde de Zipaquirá, Wilson García Fajardo, le entregó la bandera de su municipio natal y la del departamento de Cundinamarca, al cual pertenece esa localidad.



"Me siento muy contento y orgulloso de ser cundinamarqués, de ser zipaquireño, de recibir las banderas con las que voy a viajar a Europa. Las llevaré en mi corazón y trataré de dejar muy en alto el nombre de Zipaquirá, el nombre de Cundinamarca y el nombre de toda Colombia", añadió Bernal, cuyo equipo tendrá en el Tour otros dos campeones de la ronda gala, los británicos Chris Froome y Geraint Thomas.



En la ceremonia de homenaje a Bernal también fue presentado el programa "Zipaquirá, tierra de campeones", que busca fomentar el talento deportivo de la región.



En el mismo acto el alcalde entregó a Bernal, a su compañero del Ineos Brandon Rivera, y a Camilo Castiblanco (Team Illuminate), un pergamino que los hace embajadores honoríficos de la Catedral de Sal de Zipaquirá.



"A usted Egan Bernal y a nuestros compañeros ciclistas les deseamos lo mejor, son nuestro orgullo y son el ejemplo de las futuras generaciones, estamos con ustedes", apostilló el alcalde García. Antes del Tour de Francia, que comienza el 29 de agosto, Bernal y Nairo Quintana tomarán parte en el Tour de L'Ain, que se disputará del 7 al 9 del mismo mes.



En esa carrera también estarán Richie Porte (Trek-Segafredo), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) y el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ganador de la edición de 2019.

En la celebración de los 207 años de Cundinamarca , el gobernador García le entregó al ciclista Egan Bernal la bandera del Departamento en la catedral de sal de Zipaquirá, Bernal defenderá el título del Tour de Francia que comienza el 29 de agosto. 🎥 cortesía👇 pic.twitter.com/1TNQSLH1cD — Colombia Post (@thecolombiapost) July 17, 2020



EFE