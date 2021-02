¡Contundente! La reacción de Egan, al saber que iba al Giro de Italia

Egan Bernal fue confirmado en el equipo Ineos que estará en el Giro de Italia 2021, que se llevará cabo del 8 al 30 de mayo.

El ciclista colombiano, que hará parte del lote italianos por primera vz, se mostró a gusto con la decisión comunicada por la organización de la escuadra.



Le puede interesar: (¿Qué van a correr? Nairo y Arkea recibieron una excelente noticia)



“Creo que es la mejor decisión. Quería competir en el Giro desde que me convertí en profesional en 2016. Incluso en el año en que gané el Tour de Francia en 2019, se suponía que debía competir en el Giro, pero los eventos anteriores significaron que no funcionó", dijo a www.cyclingnews.com



Y agregó: "“El año pasado fue muy difícil para mí debido a los problemas que tuve con mi espalda. Hemos analizado la situación y creo que todos estamos de acuerdo en que era mejor para mí centrarme en las carreras que realmente disfruto participando. El Giro es sin duda una que he esperado desde hace mucho tiempo y psicológicamente eso me ha dado un impulso”.



Bernal iba a tomar parte en el Giro del 2019, pero una caída y la fractura de clavícula se lo impidió, fue al Tour de Francia y lo ganó.



"Parece que cada vez que pienso en competir en el Giro sucede algo, pero no voy a dejar que eso juegue en mi mente. Quiero disfrutar de la carrera, es una carrera que me encanta y estoy muy feliz de concentrarme en ella, muy motivado por la perspectiva de competir por fin”, anotó.





Deportes