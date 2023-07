Egan Bernal no puede seguir el ritmo impuesto por los mejores en el Tour de Francia, pero su análisis está siendo positivo, porque en su retorno a una gran vuelta tras el accidente que pudo costarle la vida acelera su recuperación.

Egan Bernal pone el pecho tras quedar rezagado

Egan y Hindley. Foto: EFE y AFP

"Esta carrera me va a servir muchísimo, es otro nivel. Aquí consigo cosas que entrenando no habría podido hacer. Esto es el Tour, es otro nivel, nada mejor que esto para dar un paso más en mi recuperación", dijo Egan, ganador de la edición de 2019.



"Mi ambición es volver a estar entre los mejores, si no la tuviera no seguiría montando en bici:. Quiero volver a mi mejor nivel, espero algún día competir con ellos en el Tour. Pero por ahora tengo que ser consciente de que va a ser una tarea muy dura y que tengo que ir librando victorias como estar aquí en el Tour", agregó respondiendo casi que a los críticos que le piden su nivel de antes.



Bernal se quedó descolgado en las rampas del Puy de Dôme y ni siquiera pudo ayudar a su compañero Carlos Rodríguez, inmerso en la lucha por el podio.



"Intenté acompañarlo en los últimos 4 kilómetros por si podía ayudarle, pero no podía hacer mucho más y me quedé", aseguró el colombiano, que pudo así disfrutar de una subida mítica: "Lo disfruté porque iba tranquilo atrás, he tenido la suerte de disfrutar esta subida legendaria con un paisaje superlindo".



Egan, gregario de lujo

Egan Bernal Foto: EFE

El colombiano se mostró esperanzado sobre las opciones de Rodríguez en al general, aunque pidió que no se le presione mucho porque tiene 22 años, la edad con al que Bernal ganó su Tour.



"Lo importante es ser muy constante, lo está haciendo bien, no podemos olvidar que es muy joven, lo que está haciendo es impresioannte, no se le puede pedir más", indicó.



"Lo que consiga será positivo, en el equipo están muy contentos con lo que ha hecho. Yo voy a apoyarlo en lo que pueda. En el futuro va a ser uno de los mejores de carreras de tres semanas", indicó.

