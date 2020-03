'Si no corremos las tres grandes será algo muy grave': Egan Bernal

Mientras pasa el tiempo de la cuarentena en Colombia, el campeón del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal, ha estado muy juicioso en su casa, compartiendo con su familia y compartiendo por las redes sociales algunos espacios con sus seguidores que quieren conocer más de él.



En medio de este tiempo de para, Egan estuvo compartiendo un video en vivo en la cuenta de Instagram de la Federación Colombiana de Ciclismo, en el que habló de todo lo que significó haber ganado este título, lo que significa haber cancelado los Juegos Olímpicos y lo que viene para él.

¿Quién es Egan después de ganar el Tour de Francia?

No pienso en lo del Tour de Francia hasta que alguien me lo recuerdo, incluso trato de estar con gente que me conoce de toda la vida y me trata como alguien común y corriente. Entiendo lo importante que es para la gente y para Colombia. Más allá del Tour de Francia sigo siendo algo normal. No quiero vivir de Egan el que ganó el Tour de Francia, se convierte en algo que no es tan chévere. Es chévere lo que hice, fue el primero en ganar el colombiano en ganar esta carrera. Es algo importante que muchos deportistas deben mantener la esencia. Ganadores de Tour de Francia pueden haber muchos, pero la esencia es solo una.



¿Cree que este año se harán las tres grandes?

Depende muchísimo de cómo vaya pasando esto. Para el ciclismo si no corremos las tres grandes será algo muy grave. Hay que depende de cómo vaya evolucionando esto. No sabemos cuánto vamos a estar en cuarentena. En un momento debemos salir. EL mundo se detiene con todos en la casa. El mundo debe volver a girar y el deporte también. No sabemos cuándo vaya a pasar. Por el bien del ciclismo es importante que se reactive, porque muchos patrocinadores meten plata y se ven afectados. No creo que un patrocinador vaya estar muy contento si se está pagando y no se corre las grandes carreras. Pero si no se puede correr porque no mejora, no hay nada qué hacer. Espero por el bien del ciclismo que se realice.



¿Qué opina de un Tour de Francia sin público?

No he leído mucho de eso. He visto que Rigoberto Urán puso que el Tour de Francia sin gente no sería lo mismo. No he mirado nada de noticias ni de ciclismo. He estado con mi familia. Ahora todo son especulaciones.



¿Cómo afectará al equipo el fallecimiento de Nicolás Portal?

Creo que nos afectará bastante, es una pérdida muy grande. En lo profesional Nico era nuestro director número uno, entonces nos hará mucha falta. En lo personal no me lo creo, cuando empiecen las carreras se va a sentir su ausencia. Muchas cosas me marcaron de él, tal vez la tranquilidad que tenía cuando sentíamos que la carrera se estaba yendo.

¿El ataque para ponerse de líder en el Tour de Francia fue hablado?

Fue concordado. Todo lo que pasa durante el Tour de Francia, cada ataque, ir a la derecha o la izquierda, todo está hablado, eso no es de que me siento bien y voy atacar. En este equipo no pasa. Uno tiene que hablar con el carro y los compañeros del equipo para que sepan qué se puede hacer. Esa decisión está pensada desde el carro. Esto no es de atacar y ya, todo tiene que estar pensado.





¿Qué etapa recuerda con el Androni?

Hay muchas, pero una que recuerdo es una Copi Bartali. Se supone que iba a hacer la general o tratar de llegar adelante, porque era una Copa de Italia. Había equipos World Tour, íbamos en la subida y me dijeron que no atacara hasta el final de la subida. Me dijeron que tenía que seguir a Mikel Landa y a otro del Sky y yo pensaba si no sabía si podía seguirlo. Landa atacó y yo iba atrás y les dije que me sentía bien que si podía atacar. Me decían que no lo hiciera hasta que ataqué, alcancé a Landa, lo pasé y me fui en la fuga y estaba siendo líder, en la tercera etapa me caí. Se acabó la etapa y creí que me iban a decir que bien, llegué cascado y todo el mundo me miraba mal y me pegaron un regaño, tiene que aprender a frenar y a correr. No sabía era el siguiente año con esa carrera nos ganábamos un cupo para el Giro de Italia.



¿Se ve ganando carreras de una semana?

Sería el sueño de todos. Ir a cualquier carrera y ganar. Quiero enfocarme en las carreras de tres semanas. Siento que son en las que tengo más oportunidades que en una clásica de un día. No me siento bien en una clásica de un día. Hace dos años quedé de 11 en Lombaría, el año pasado fui tercero. Tengo que pulir cosas y mejorar. No soy un corredor rápido como es Sergio Higuita, que se puede especializar en carreras de tres semanas o una semana, es un corredor con clase.



¿Qué opina de la cancelación de los Juegos Olímpicos?

Siento que es lo mejor. Si se hacían los Olímpicos no todos van a llegar en su verdadero nivel. Este parón nos afecta a todos. Para el Tour de Francia, si lo hacen en julio, muchos ciclistas darán sorpresas, porque algún favorito puede fallar, porque la preparación no es la misma.



¿Se ha estado preparando en estos días?

En este momento no estoy entrenando ni lo mental ni lo físico. Había estado entrenando bien para París-Niza, tenía un pico de forma. Llegué a Colombia y comenzamos a hacer rodillo por la cuarentena, pero con mi entrenador decidimos que lo mejor era descansar. El pico de forma para estas carreras como París Niza y País Vasco estaba muy bien, pero ahora prefiero descansar y luego volver a hacerle. Luego hacer rodillo hora u hora y media y cuando volvamos a la carretera hacer bien el fondo para que pueda llegar bien al Tour de Francia si se llega a hacer.

Mensaje por el coronavirus

No es algo que le afecte solo a los ricos, todos nos estamos viendo afectados, tratar de estar tranquilo. En algún momento el Gobierno y el mundo encontrarán la forma de que podamos salir. Es algo muy serio debemos estar juiciosos cuidándonos.

