Hace unos días se conoció que la mamá del ciclista colombiano Egan Bernal, Flor Marina Gómez, tiene cáncer de seno grado dos.



"No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy, deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa", dijo Gómez cuando comunicó la noticia.

Flor Marina fue quien hizo pública la noticia de su enfermedad a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar".

La mamá de Egan, como él mismo lo anunció, iniciará este viernes las quimioterapias y su lucha contra el cáncer de seno que padece. Según lo escrito por Bernal, su tratamiento se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.



"Mi mamá hoy inicia su primera quimioterapia en la Clínica El Country después de que le descubrieron cáncer de ceno hace un tiempo. Ella también es una guerrera", escribió Egan en su cuenta en Twitter.



Además, el ciclista aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a todas las personas que luchan contra esa enfermedad: "Pero aprovecho para mandar de corazón un abrazo a todas las personas con esta enfermedad y enviarles toda mi fuerza", dijo.

Egan, quien se encuentra en Europa entrenando y recuperándose de sus lesiones tras el grave accidente que sufrió en el mes de enero, se enteró de la noticia el día que viajaba a dicho continente. Sin embargo, según contó su madre, desde el primer instante le ha dado su apoyo.



"El resultado me lo dieron el día que Egan viajaba. Él me acompañó donde la mastóloga y yo estaba con él cuando me dieron el resultado. Me abrazó y me dijo: 'Mamita, estamos acá, somos un equipo. Hemos salido de muchas y esta es otra más'. Me brindó total apoyo y eso es lo que ha estado haciendo, muy preocupado, muy ahí conmigo siempre lo que necesite. Pendiente", contó Flor Marina en entrevista con el medio Semana.



La mujer también explicó que decidió hacer pública la enfermedad que padece con el fin de que más mujeres presten atención a este tipo de cáncer y se hagan el autoexamen o consulten con un especialista.



"Yo pienso que con una o dos mujeres que digan 'venga, sí, hagamos ese autoexamen, vayamos a que nos hagan la mamografía', yo estaré muy feliz. Yo sé que muchas mujeres lo van a hacer y tendrán conciencia de lo importante", dijo al mismo medio de comunicación.



