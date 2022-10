Egan Bernal reapareció en medios, mientras sigue su proceso de recuperación y comienza a planear la temporada 2023, en la que espera volver a estar en el más alto nivel.

El campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, además de su proceso tras el accidente que sufrió el 24 de enero, ha tenido que seguir el tratamiento de su mamá, Flor Marina Gómez, quien lucha contra un cáncer de seno.



Egan habló de su salud, la de Flor Marina, de ciclismo, de política y hasta de fútbol, en una charla con el VBar Caracol:



El proceso de recuperación. “La recuperación va muy bien. Hace un mes me hicieron la última cirugía, me quitaron el material de la rodilla, y ahorita volviendo a entrenar. Ando en preparación, algo de vacaciones entre comillas. La vuelta a competencias será en enero o febrero”.



Las primeras carreras tras el accidente. “Hacer un par de carreras no ha ayudado tanto en lo físico, pero sí en lo mental. Estar en el pelotón, sentir que puedo ayudarle al equipo a pesar de no estar en el nivel más alto, es importantísimo después de la caída tan grave. La primera vez yo tenía mucho miedo, estaba muy ansioso, era como mi primera carrera profesional”.

Egan Bernal. Foto: EFE



La planeación de la temporada 2023. “El ideal, si todo va bien, si recupero la fuerza en mi pierna derecha más que todo, tengo fe de que se puede estar común y corriente en 2023. Me gustaría volver al Tour, creo que puede ser un buen año para intentarlo y hacer lo mejor posible. Si solo puedo terminarlo está bien, pero si puedo pelear la general también”.



Qué enseñanzas le dejó este proceso. “La familia es lo más importante. Esa es la enseñanza que nos queda a mí y a mi gente. La caída, el cáncer de mi mamá... todo fue muy complejo, pero estar juntos nos ha permitido salir adelante”



La salud de Flor Marina Gómez, su mamá. “Ya terminó las quimios. Le tienen que extirpar un seno. Está recuperándose y tratando de preparar lo que viene de la mejor forma posible. Nosotros somos muy optimistas y creemos que todo va a salir bien".

¿Podrá derrotar a Remco, Vingegaard en su retorno? "Es difícil, pero yo creo que sí hay posibilidades. Siento que de cierta forma me tengo fe. He ganado un Giro, un Tour... estando en el mejor nivel puedo pelear".



Las críticas por sus opiniones sobre política. "Yo entiendo a la gente. Entiendo que se molesten, el país está lleno de problemáticas. La gente seguro pensó este man, ¿qué putas? ni vive en el país y 'tiene todas las comodidades, bla bla, y nos dice por quién votar'. Es una cuestión muy personal. Cada uno es libre de dar sus opiniones. No podemos ocultarlo: el país está en un momento muy difícil. Un mínimo no alcanza para nada. La gente va a hacer mercado y nada. Tenía otra idea de cómo se hubiera manejado el país. Ganó el presidente que el pueblo quería, y eso es lo bonito de la democracia".



¿Es hincha de algún equipo de fútbol? Noo. Me gusta cuando juega la Selección. No soy hincha de ningún equipo. ¡Mi novia es de Millonarios!



La opinión sobre el llamado de James y Falcao a la Selección. "Para mí ellos son como leyendas. Yo de fútbol no es que sepa mucho. Para mí son dos cracks, dos leyendas. A mí no se me va a olvidar James en el Mundial. Se merece un respeto impresionante. A uno no se le puede olvidar lo que hacen por el país. Va más allá de eso. Cuando vemos los partidos, a mucha gente le gusta ver a James".

¿Se ve metido en política? "No creo, soy feliz siendo ciclista, en la política no creo".



La presión por volver. "Soy yo el que me meto presión. El equipo me había firmado el último contrato, fue a cinco años, y preciso fue cuando me caí. El equipo me dijo que fuera suave, que así no pudiera volver a montar me respetan el contrato. Usted se cayó trabajando para el equipo. Soy yo el que le dice al equipo que quiero empezar a andar bien y volver a mi nivel, al 100 por ciento".



¿Ve a algún colombiano peleando otra grande? "Me parece que (Daniel) Martínez va a ser un corredor que va a poder ganar una gran vuelta, es muy bueno en la crono, sube muy bien, creo que fue quinto en el Giro que yo gané, es superprofesional, entrena muy duro, tiene la actitud y el talento. Atrás vienen muchos corredores, hay talento, y bastante".

Flor Marina Gómez es la madre del ciclista. Foto: Instagram: @marinagomezv



El caso Nairo Quintana. "No estoy muy enterado del tema, he visto lo que salió en noticias, la verdad no he tenido la oportunidad de hablar con él. Es una situación complicada, estar peleando con abogados, no es una situación tan chévere de vivir. El apoyo hacia Nairo, es un corredor que el país quiere y respeta, que transmite bastante no solo en el ciclismo sino en general, ojalá todo le salga bien".



El recambio del ciclismo colombiano. "En eso no estoy como tan de acuerdo que uno a los 22 años tenga que demostrar, cada persona tiene un proceso muy diferente. No hace mucho Geraint Thomas ganó el Tour a los 30, 31, Enric Mas está por los 30, 31, y está alcanzando su mejor nivel. A veces las comparaciones no son buenas. Que no se metan mucha presión, a uno le pagan por esto y no hay que presionarse porque a los 22 años vaya a ganar un Tour".



La aspiración de ganar la Vuelta. "Sí, creo que sí. Es la única de las tres grandes que me hace falta, sería hacer algo muy importante, ganar las tres grandes, ya me podría retirar supertranquilo en lo personal. El año pasado la hice, es una carrera muy exclusiva, hace bastante calor, hay que planearla muy buen. Tengo 25 años y me quedan varios años para poder ganarla".



