Egan Bernal completó su regreso exitoso a competencias tras finalizar su presentación en la Vuelta a Alemania, luego de haber tenido un primer acercamiento en la Vuelta a Dinamarca.

Ahora, cuando el calendario presenta unos días de pausa, el hombre del Ineos ofreció un conversatorio apoyado por sus patrocinadores en el que reflexionó sobre lo que ha sido su vuelta a las carreteras tras el accidente sufrido el 24 de enero.

'Si se vuelve a pegar en esa parte, va a quedar en silla de ruedas'

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal. Foto: EFE

El sentimiento de regresar



Muy contento de volver a competir. De estar en lo mío, con camiseta y pantaloneta. Ahí vamos, con muchísima ilusión. Estoy con más ilusión que cuando firmé con Androni. Ha sido una gran experiencia regresar a lo mío.



La decisión de hacerlo



Se hace con mucha presión. Me tocó presionar al equipo, a tope, para que me dejaran competir por razones evidentes. Inclusive, el médico que me operó me advirtió: 'Si se vuelve a pegar en esa parte, va a quedar en silla de ruedas'.

​

El hecho de terminar dos carreras



Me siento muy bien, depende del punto de vista... Teniendo en cuenta todo lo que me ha pasado, estoy súper sorprendido. Estoy muy contento de la condición física en la que estoy. Mi entrenador me decía: 'no quiero que se meta en ningún problema', 'no lo quiero ver adelante', 'a usted le van a dar ganas, pero no va a hacer nada'. 'Solo quiero que acabe la carrera'.



Yo quiero trabajar, quiero apoyar en lo más que pueda. No es un nivel World Tour, pero puedo estar ahí. Puedo apoyar al equipo, que era lo más importante.



Emociones encontradas



Me sentía nostálgico el día antes de la carrera por sentirme vulnerable. En este momento podría estar yo en una tumba. Sentí mucha incertidumbre, pensaba: 'no me quiero defraudar', 'no quiero defraudar a nadie'. Voy a hacer todo lo posible para que mi líder esté lo mejor posible.



El apoyo familiar



Al primer mes no podía durar toda la noche acostado. Tenía mucho dolor de espalda. Mi novia dormía en un sofá, al lado mío. María Fernanda quería que yo estuviera bien.

Mi mamá es mi modelo a seguir. Ella también siente que yo soy su reflejo de lo que quiere ser. Que a los dos nos haya pasado lo mismo (le diagnosticaron cáncer a ella), casi al tiempo, fue muy duro. Yo fui con ella a recibir los resultados de los exámenes, cinco horas antes de viajar a retomar entrenamientos.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal. Foto: EFE

Lo que más le costó de volver



El ritmo. Cuando uno está entrenando siempre tiene la opción de parar. En competencia no. Así que mantener el ritmo fue muy duro. En la pierna derecha es donde más daño tengo. Quiero recuperar fuerza y poder retomar el nivel.



De 1 a 10, ¿en cuánto se ha recuperado como persona y como ciclista?



El hombre está en un 10 de 10. En la parte ciclística, me hacen falta 40 vatios. Estoy en el punto en que termino carreras, pero me hace falta un poquitín para hacer la diferencia. Al menos para estar en el grupo de los buenos. Igual creo que vamos por buen camino.



Futuro inmediato



Todo el mundo quiere competir. Mi ideal sería correr el Giro della Toscana, la Coppa Sabatini y el Memorial Marco Pantani los días 14, 15 y 17, respectivamente. Después Croacia y luego hacer otras clásicas en Italia y terminar en el Giro de Lombardia. A a dónde me lleven yo voy.



¿Y el otro año?



Tengo que esperar a recuperarme de la rodilla, tengo todo el material quirúrgico, y me dicen que quieren quitarlo cuando termine la temporada, que la fractura esté consolidada. No sé si me la quiten en Colombia o en Mónaco.





Un mensaje para la gente

​

Si me pongo a pasar en todo lo que pasamos estos meses, es algo muy duro. No es tan fácil decir: 'Tranquilos, todo va a estar bien. Es fácil de superarlo'. Le diría a la gente que pasa por algo similar, que sean conscientes. No sé imaginan el dolor que he sentido hasta el momento, no quiero contar las noches que duré sin dormir, si iba poder ser ciclista otra vez, si iba a poder ser o no ser, no es fácil. Igual hay que ser conscientes de que si uno se lo propone, puede salir adelante.



Fortaleza mental

​

La caída fue a 62 kilómetros. Recuerdo ver el velocímetro y cada que paso esa velocidad, digo 'así me caí'. Es ir muy rápido...



¿Cómo ha visto el ciclismo colombiano este año?

​

No tengo ni idea. Yo veo muy poco ciclismo. La única cosa de ciclismo que tengo en la casa de Mónaco es una foto con mi hermano, en el Tour.



El 'modelo Pantani'



Siempre me he sentido identificado con Marco Pantani, a pesar de todo lo que sufrió. Tras el accidente que sufrió, incluso ganó el Giro y el Tour luego de eso. Ahora, por qué no, puede ser un modelo a seguir.

Más noticias

DEPORTES